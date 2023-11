IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc​ lên 5,4%

Dự báo trên được đưa ra sau khi Đoàn tham vấn Điều IV của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kết thúc chuyến thăm đánh giá thường niên về tình hình kinh tế Trung Quốc từ 26/10-7/11.

Trang The Paper dẫn lời Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của IMF Gita Gopinath cho biết, “kinh tế Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 của chính phủ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19. GDP thực tế của Trung Quốc dự kiến ​​tăng 5,4% trong năm 2023”.

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, IMF cũng cho biết, tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể giảm xuống 4,6% vào năm 2024 do lĩnh vực bất động sản và nhu cầu bên ngoài giảm sút, mặc dù tốt hơn so với kỳ vọng tháng 10 là 4,2%.

Người dân chọn mua hàng tại một siêu thị ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo bà Gopinath, so với các dự báo trong Triển vọng kinh tế thế giới do IMF công bố vào tháng 10/2023, dự báo GDP thực tế của Trung Quốc trong năm 2023 và 2024 đã tăng 0,4 điểm phần trăm do tăng trưởng kinh tế của nước này cao hơn dự kiến ​​trong quý 3 và hàng loạt chính sách ban hành mới đây.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh, Trung Quốc cần hành động nhiều hơn để hỗ trợ thị trường nhà ở nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi và giảm chi phí kinh tế trong quá trình chuyển đổi. Một gói biện pháp chính sách toàn diện nên bao gồm: đẩy nhanh sự rút lui của các nhà phát triển bất động sản không bền vững; dỡ bỏ rào cản điều chỉnh giá nhà; cung cấp thêm vốn của chính phủ để thúc đẩy hoàn công nhà ở và giúp các nhà phát triển bền vững cải thiện bảng cân đối kế toán và thích ứng với thị trường đang bị thu hẹp.

Bà cũng cho rằng, chính phủ Trung Quốc cần tiến hành cải cách khuôn khổ tài chính và tái cơ cấu bảng cân đối kế toán một cách hài hòa để giải quyết áp lực nợ của các chính quyền địa phương, bao gồm bù đắp khoản tài chính còn thiếu của chính quyền địa phương và kiểm soát dòng nợ, cũng như xây dựng chiến lược tái cơ cấu toàn diện để giảm mức nợ các phương tiện tài trợ của chính quyền địa phương (LGFV).

Các nhà kinh tế cho rằng, sự kết hợp giữa suy thoái trong lĩnh vực bất động sản và khủng hoảng nợ của chính quyền địa phương có thể triệt tiêu phần lớn tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Trung Quốc. Nợ địa phương ở nước này đã lên tới 92 nghìn tỷ nhân dân tệ (12,6 nghìn tỷ USD), tương đương 76% sản lượng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2022 và tăng từ mức 62,2% vào năm 2019. Bộ Chính trị nước này hồi cuối tháng 7 cho biết sẽ công bố một loạt biện pháp nhằm giảm rủi ro nợ địa phương.)

Bà Gopinath còn nhận định, giảm phát sẽ không xảy ra ở Trung Quốc trong tương lai gần sắp tới, bởi “hiện tại lạm phát của Trung Quốc vẫn nằm trong phạm vi hợp lý”.

Cũng theo bà Gopinath, trong trung hạn, tăng trưởng của Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm dần xuống còn khoảng 3,5% vào năm 2028 trong bối cảnh năng suất yếu và dân số già hóa​​.