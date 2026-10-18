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Indonesia chính thức bắt buộc chứng nhận Halal, khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt

Chủ Nhật, 16:28, 18/10/2026
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VOV.VN - Indonesia hôm nay (18/10) chính thức áp dụng Quy định bắt buộc về chứng nhận Halal đối với nhiều nhóm hàng hóa nhập khẩu và nội địa. Phóng viên thường trú Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn các cơ quan chức năng của Indonesia về các khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam để có thể tiếp cận thị trường.

Halal là thuật ngữ trong Hồi giáo dùng để chỉ những sản phẩm, thực phẩm và dịch vụ được phép sử dụng theo luật Shariah. Các sản phẩm được chứng nhận Halal không chứa thành phần Haram - thành phần bị cấm (như thịt heo, rượu, máu…) và được sản xuất, chế biến, bảo quản theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Hồi giáo.Thuật ngữ “sản phẩm” được định nghĩa theo nghĩa rộng, bao gồm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm, các sản phẩm hóa chất, sinh học, sản phẩm biến đổi gen, cũng như các loại hàng hóa được người dân sử dụng hoặc mặc trên người.

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Hàng Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Sial Interfood, Indonesia

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, bà Heni Rusmiyati - Giám đốc Tiêu chuẩn hóa Halal của Cơ quan đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH)) Indonesia cho biết: "Chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên đăng ký cấp chứng nhận Halal. Có 2 lựa chọn: quý vị có thể đăng ký trực tiếp thông qua hệ thống trực tuyến của Cơ quan Đảm bảo Sản phẩm Halal (BPJPH) — cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm halal tại Indonesia), hoặc đăng ký thông qua các tổ chức chứng nhận halal tại Việt Nam. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện có hai tổ chức như vậy tại Việt Nam là Halal Vietnam và Công ty TNHH Chứng nhận Halal Toàn cầu (GHC Global Halal Certification Company Limited)".

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Bà Heni Rusmiyati - Giám đốc Tiêu chuẩn hóa Halal của Cơ quan đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH)) Indonesia

Để đạt được chứng nhận Halal, các doanh nghiệp phải chứng minh được rằng tất cả nguyên liệu đầu vào đều là Halal, đồng thời các khâu từ thu mua, chế biến, lưu kho, đóng gói, phân phối, bán hàng cho đến trưng bày sản phẩm đều phải tuân thủ Quy trình Sản phẩm Halal (PPH). Ngoài ra, các địa điểm sản xuất và thiết bị cũng cần được tách biệt hoàn toàn khỏi các hoạt động liên quan đến sản phẩm không phải Halal.

Ông Saribua Siahaan - Giám đốc Xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á của Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến Hạ nguồn Indonesia nêu điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam nhận được chứng chỉ Halal.

"Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến Hạ nguồn Indonesia hiểu rằng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam cần chứng nhận Halal. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ các bạn. Điều quan trọng là các bạn cũng cần phải chứng minh và đảm bảo Nguyên liệu thô không bị trộn lẫn với hàng hóa dân dụng hay các thành phần bị cấm thì việc lấy chứng chỉ không khó khăn. Có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam đã nhận được chứng chỉ Halal, nên các bạn không nên quá lo lắng về các thủ tục này”, ông Saribua Siahaan nói.

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Ông Saribua Siahaan - Giám đốc Xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á của Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến Hạ nguồn Indonesia 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng ký kết Bản ghi nhớ (MOU) cấp chính phủ (G2G) để tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp hai bên liên quan đến Halal, bà Heni Rusmiyati cho biết: "Tôi cho rằng điều này hoàn toàn khả thi đối với cả hai quốc gia. Trong các cuộc thảo luận trước đây, Phòng Thương mại Indonesia cũng đã đề xuất thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Indonesia - Việt Nam. Tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là trong ngành công nghiệp halal".

Theo qui định tại Indonesia, nếu doanh nghiệp không thực hiện quy định sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc như: các sản phẩm vi phạm bị rút khỏi lưu thông; doanh nghiệp bị đóng cửa; thu hồi giấy phép phân phối, phạt hành chính 2 tỷ Rupiah và thâm chí bị 5 năm tù giam.

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Indonesia chính thức bắt buộc Chứng nhận Halal: Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

VOV.VN - Indonesia chính thức yêu cầu các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài được nhập khẩu, phân phối hoặc bán tại Indonesia phải có Chứng nhận Halal bắt buộc kể từ ngày 17/10/2026. Trước qui định mới này, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị gì để khai phá thị trường lớn nhất Đông Nam Á với gần 300 triệu dân?

Phạm Hà - Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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