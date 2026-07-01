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Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu

Thứ Tư, 19:51, 01/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Tại Nghị quyết trên, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30/9/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

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Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026. Ảnh minh họa

Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 đến ngày 30/9/2026.

Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP nêu rõ, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, trước tình hình xung đột Trung Đông làm gián đoạn eo biển Hormuz khiến giá xăng dầu thế giới tăng vọt, ảnh hưởng đến CPI và chi phí sinh hoạt trong nước, Chính phủ đã đẩy mạnh các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo nguồn cung, yêu cầu các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên liệu và xăng dầu thành phẩm.

Ngày 9/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu giảm xuống 0%, có hiệu lực đến ngày 30/4/2026.

Tiếp đó, ngày 30/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời gian áp dụng của Nghị định 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2026 và bổ sung một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu vào đối tượng áp dụng giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0%.

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Chính thức kéo dài chính sách ưu đãi thuế với xăng dầu

VOV.VN - Ngày 30/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2026, kéo dài thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết 30/9/2026. Chính sách được kỳ vọng ổn định thị trường năng lượng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và kiểm soát lạm phát

Ngọc Vũ/VOV.VN
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