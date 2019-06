Khắc phục dự án điện vi phạm luật QLBVR ở Gia Lai như thế nào?

Nhằm phục vụ nhu cầu điện năng của các tỉnh duyên hải Miền Trung, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai Dự án “Đường dây 220kV Pleiku 2 – An Khê”. Liên quan đến dự án này, VOV đã đăng tải sự việc một đơn vị thi công Dự án đã vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị liên quan đã xác nhận sai phạm và đang khắc phục hậu quả. Phóng viên VOV tại Tây Nguyên phỏng vấn ông Hà Thanh Xuân, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện Gia Lai trực thuộc Truyền tải điện 3, đơn vị đại diện chủ đầu tư quản lý và thực hiện dự án, về những nội dung liên quan.

Đơn vị thi công đã san ủi rừng và đất rừng trái phép để mở đường lên thi công cột điện.

PV: Dự án Đường dây điện 220kV Pleiku2- An Khê là dự án lớn và quan trọng, Truyền tải điện 3 đã có sự phối hợp thế nào với các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai và Bình Định trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án thưa ông?

Ông Hà Thanh Xuân: Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 – An Khê dài 110km, đi qua địa phận Thành phố Pleiku, các huyện Chư Prông, Đăk Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai và huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2017. Do tính cấp thiết cũng như mức độ quan trọng của dự án nên Công ty Truyền tải điện 3 (đại diện chủ đầu tư công trình) đã tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai và Bình Định để bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án đã gần hoàn thiện. Chỉ còn vài vị trí móng trụ và một số vướng mắc nhỏ trên hành lang. Tuy số lượng ít nhưng gây ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện, có nguy cơ gây thiếu điện cho các tỉnh duyên hải miền Trung khi mùa khô đến.

PV: Sau sự việc đơn vị thi công để xảy ra sai phạm khi thi công móng trụ điện tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, huyện Đăk Pơ, các ngành liên quan có giải pháp gì khắc phục thưa ông?

Ông Hà Thanh Xuân: Theo thỏa thuận hợp đồng xây lắp đã ký, nhà thầu thi công có trách nhiệm thỏa thuận với chủ đất để làm đường tạm phục vụ thi công nếu có, bồi thường các hư hỏng trong quá trình thi công và hoàn trả mặt bằng sau khi thi công.

Dự án Đường dây điện 220kV Pleiku2- An Khê dài gần 110km, đi qua nhiều vị trí rừng và đất rừng.

Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin đơn vị thi công để xảy ra sai sót khi thi công móng trụ điện tại lâm phần Ban Quản lý rừng Bắc An Khê, chúng tôi đã rất cầu thị, tích cực phối hợp với các ngành chức năng của huyện Đăk Pơ nói riêng và các ngành chức năng tỉnh Gia Lai để giải quyết sự việc.

Trong đó, Công ty Truyền tải điện 3 đã có các văn bản đề nghị đơn vị thi công tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng; thực hiện đầy đủ các thủ tục thỏa thuận với ban quản lý rừng đúng như cam kết của đơn vị thi công với Công ty Truyền tải điện 3 và ban quản lý rừng. Đồng thời, khẩn trương khắc phục những việc đã làm như báo chí đã đưa.

PV: Và giải pháp để có thể thi công nhanh chóng, thuận lợi và tránh sai phạm về sau ở các vị trí khác là gì thưa ông?

Ông Hà Thanh Xuân: Để có thể thi công nhanh chóng, thuận lợi về sau ở các vị trí còn lại, chúng tôi đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để việc thi công diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định.

Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định để đường dây đóng điện vận hành đúng tiến độ, nhằm giải quyết nguy cơ thiếu điện của các tỉnh duyên hải miền trung; hình thành mối liên kết lưới điện 220kV giữa các khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

PV: Xin cảm ơn ông./.