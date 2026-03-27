Khắc phục khó khăn trong thi công dự án nâng cấp hạ tầng KKT Dung Quất

Thứ Sáu, 15:09, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, giá xăng dầu, vật liệu biến động theo chiều hướng tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến các công trình xây dựng cơ bản. Việc thực hiện gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông ở Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi phát sinh nhiều khó khăn.

Xác định đây là dự án trọng điểm, chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm công trình thực hiện tiến độ.

Dự án hạ tầng giao thông Khu Kinh tế Dung Quất có chiều dài 9,6 km, tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2024- 2027 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng 4 tuyến đường gồm: Trì Bình - Thiên Đàng; Thiên Đàng - Chu Lai; Lâm Viên - Vạn Tường (đoạn nâng cấp) và tuyến nối Quốc lộ 1A - Tịnh Phong - Bình Tân. Các tuyến đường này theo kế hoạch hoàn thành trong năm nay.

Tuyến Trì Bình - vòng xoay Thiên Đàng trong KKT Dung Quất đang triển khai thi công

Hiện nay, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng đều tăng, các nhà thầu thi công gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, ông Đào Anh Tuấn, Chỉ huy Trưởng gói thầu thi công dự án cam kết duy trì tiến độ thi công, không làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án: “Phía công ty cũng cố gắng bố trí đủ nguồn vốn để nhập đủ nguyên vật liệu và nhiên liệu về đáp ứng được tiến độ thi công của công trường. Bên cạnh đó, cũng có những khó khăn bất khả kháng, mong chủ đầu tư sát cánh với nhà thầu để hỗ trợ và phản ánh lên cơ quan chức năng có phương án điều chỉnh lại giá nguyên, nhiên vật liệu để đáp ứng được tiến độ”.

Thi công đường Thanh Niên Khu Kinh tế Dung Quất

Ông Nguyễn Phỉ Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay biến động về giá xăng dầu kéo theo biến động về giá các mặt hàng khác như nhựa đường, vật liệu thi công..., một số nhà cung cấp vật liệu cũng dừng cung cấp vì bị đội giá. Trước khó khăn này, chủ đầu tư luôn sát cánh với các nhà thầu, tìm cách tháo gỡ và lên phương án thi công cụ thể đối với các dự án trọng điểm như nâng cấp hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh…

Ông Phương thông tin thêm, đơn vị đã chủ động làm việc với nhà thầu, chủ động ứng phó trước những biến động hiện nay: “Ban đã chủ động làm việc với nhà thầu, trước mắt tìm giải pháp, rà các phần việc trên công trường, những phần việc nào triển khai thi công mà ít ảnh hưởng đến giá nguyên vật liệu thì ưu tiên triển khai làm. Động viên và chia sẻ với nhà thầu để họ chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ thi công. Theo đó, các nhà thầu trên công trình luôn chủ động trong kế hoạch thực hiện”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Dung Quất VOV- miền Trung
Tin liên quan

Ám ảnh xe tải cày nát đường khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng loạt tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng do xe tải, xe ben…

VOV.VN - Tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng loạt tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng do xe tải, xe ben…

Quảng Ngãi nâng cấp hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất

VOV.VN - Được thi công cách đây khoảng 20 năm nhưng hệ thống hạ tầng dọc tuyến đường nối Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi với sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hoàn thiện.

VOV.VN - Được thi công cách đây khoảng 20 năm nhưng hệ thống hạ tầng dọc tuyến đường nối Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi với sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hoàn thiện.

350 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông ở Khu kinh tế Dung Quất

VOV.VN - Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì cuộc họp để cho ý kiến đối với nguồn vốn thực hiện và xem xét phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

VOV.VN - Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì cuộc họp để cho ý kiến đối với nguồn vốn thực hiện và xem xét phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

