Khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam

Nam Trà My là 1 trong 6 huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, được xem là thủ phủ của Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nơi đây là một trong những chiếc nôi của cách mạng, nơi hình thành “Mật khu Đỗ Xá” - Tiền thân của cơ quan lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ ở Khu 5.

Các đại biểu tham dự Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 5

Huyện Nam Trà My được thành lập từ tháng 3/1947 với tên gọi là Châu Trà My. Qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, thay đổi tên gọi, đến ngày 20/6/2003, huyện Trà My được chia tách thành hai đơn vị hành chính cấp huyện là Nam Trà My và Bắc Trà My. Ngày đầu tái lập huyện, tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Trà My gần 90%.

20 năm qua, huyện Nam Trà My đã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao. Huyện tập trung bảo tồn nguồn gen quý hiếm và hình thành vùng trồng cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh theo quy mô tập trung. Vùng Sâm Ngọc Linh được quy hoạch khoảng 15 nghìn héc ta tại 7/10 xã của huyện; Hơn 1.250 hộ gia đình trồng hơn 2 ngàn héc ta sâm, sản lượng hàng năm đạt khoảng 10 tấn, giá trị khoảng 420 đến 600 tỷ đồng/năm.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam (bên phải) tặng huyện Nam Trà My cờ có dòng chữ Đoàn kết - Vượt khó - Phát triển

Nghi thức rước sâm Ngọc Linh

Một góc huyện vùng cao Nam Trà My

Người dân vùng cao Nam Trà My thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ trồng sâm Ngọc Linh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị huyện Nam Trà My tập trung đầu tư phát triển vùng sâm Ngọc Linh: “Huyện triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với người dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, khai thác, chế biến sản phẩm; phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác trong nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ các các sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Quyết tâm xây dựng huyện Nam Trà My thật sự trở thành “Thủ phủ Sâm Ngọc Linh”, trung tâm giống dược liệu quý hiếm của Quốc gia”.