Khai trương cửa khẩu quốc tế đường sông, đường bộ Vĩnh Xương-Kaorm Samnor

Tham dự buổi lễ về phía Campuchia có Tổng Cục trưởng Tổng cục Di trú, Bộ Nội Vụ Campuchia; Cơ quan quyền lực nhà nước phụ trách công tác biên giới; Cục Công tác hành chính tỉnh - thành thuộc Tổng Cục hành chính Bộ Nội vụ Campuchia; Lãnh đạo Tỉnh trưởng tỉnh Kandal… Phía đại biểu Việt Nam có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao); Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Lãnh đạo tỉnh An Giang.

Ngày 26/11/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 146/NQ-CP, quyết nghị mở Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương hiện có thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang và giao UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu phù hợp với các quy định pháp luật.

Các đại biểu cắt băng mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương.

Việc mở Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương - Kaorm Samnor là tiền đề quan trọng để 2 phía Việt Nam - Campuchia tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch... Qua đó, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp 2 nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và tỉnh Kandal, đặc biệt là các địa phương ở khu vực biên giới của 2 tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nop Dara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia cho rằng: Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương - Kaorm Samnor là điểm kết nối quan trọng giữa 2 nước Campuchia - Việt Nam nới chung; hai tỉnh Kandal và An Giang nói riêng.

“Cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương - Kaorm Samnor góp phần rất quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác, phát triển trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và trao đổi hàng hóa hàng nặng, hàng thường và nông sản của hai nước; nhằm tăng trưởng kinh tế cho nhân dân của 2 nước ngày càng phát triển” - ông Nop Dara nói.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang, Cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaorm Samnor tọa lạc bên bờ sông Mekong, một trong những con sông lớn của thế giới, từ lâu đời là nơi kết nối giao thương giữa tỉnh An Giang - Kandal nói riêng và giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, là nơi nổi tiếng với du khách quốc tế trong hành trình theo dòng Mekong.

Tại buổi lễ này, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã công bố Nghị quyết số 146/NQ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ về việc mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Việc công bố cửa khẩu quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và xuất, nhập cảnh của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Chia sẻ về việc mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương ở bờ phải sông Tiền, cùng với cửa khẩu quốc tế Thường Phước, của tỉnh Đồng Tháp bên bờ trái sông Tiền, điều phối thông thương đường thủy trong vùng sang Campuchia.

Ngoài ra, cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thông thương với cửa khẩu quốc tế Kaorm Samnor, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Cặp cửa khẩu này, được đánh giá là năng động và tăng trưởng cao nhất so với các cặp cửa khẩu khác thuộc tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Hai bên sẽ có điều kiện hợp tác chặt chẽ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, dịch bệnh.

“Sắp tới đây, chúng tôi chỉ đạo quyết liệt hơn nữa: một mặt là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cư dân 2 bên giao lưu, xuất khẩu hàng hóa, tạo cho sự phát triển kinh tế biên mậu; mặt khác phải giữ vững an ninh biên giới, đồng thời giữ vững an ninh trật tự an toàn biên giới, không để các loại tội phạm qua lại. Công tác ngoại giao, duy trì hợp tác giữ tỉnh Kandal và Takeo, Vương quốc Campuchia. Hai bên 6 tháng họp một lần, rà soát lại tất cả các lĩnh vực đã hợp tác về kinh tế, giữ vững an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm” - ông Nguyễn Thanh Bình nói./.