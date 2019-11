Khai trương khu giới thiệu nông sản an toàn xuất khẩu tỉnh Sơn La

Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn xuất khẩu, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La nằm bên trong Nhà nổi có 10 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương. Các mặt hàng trưng bày hết sức đa dạng, phong phú như: Hàng sản phẩm rau, củ, quả (tươi, sấy khô, đóng hộp) và sản phẩm đã qua chế biến.



Các sản phẩm đều đạt chứng nhận VietGAP, GobalGAP, như: Quýt, cam canh, na, chanh leo, rau cải mèo Mộc Châu, cải bắp Mộc Châu; các sản phẩm thủ công truyền thống... Qua đó đã thu hút đông đảo nhân dân thành phố Sơn La đến mua sắm.

“Đến khu trưng bày tôi thấy sản phẩm là hàng xuất khẩu an toàn thì rất mừng, mua các loại hàng này bà con tin tưởng” - bà Lê Thị Kim ở tổ 1, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La nói.

Khu trưng bày, giới thiệu nông sản an toàn xuất khẩu, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La nằm ở vị trí thuận lợi, giữa trung tâm thành phố Sơn La. Đây sẽ là địa chỉ uy tín giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông sản an toàn và xuất khẩu, là địa điểm để doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách hàng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh, mua bán, trao đổi sản phẩm hàng hóa của tỉnh Sơn La. Điều này cũng tạo thuận lợi để người dân trong tỉnh, các du khách trong nước và nước ngoài được trải nghiệm, sử dụng các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông sản an toàn đạt tiêu chuẩn, chất lượng của các huyện, thành phố.

Ông Vũ Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La cho biết: “Trong hoạt động của Nhà nổi giới thiệu, quảng bá nông sản an toàn và quảng bá xúc tiến du lịch. Đây sẽ là điểm hẹn hội tụ của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến để tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng như đến để trải nghiệm các sản phẩm nông sản, kết nối cung cầu giữa sản xuất, chế biến, tiêu dùng, xuất khẩu nông sản an toàn trên địa bàn toàn tỉnh”./.