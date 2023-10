Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

Trong 9 tháng vừa qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt gần 44 ngàn tỷ đồng, tăng 9,17% so cùng kỳ năm trước, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành của cả nước và dẫn đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Kinh tế của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên cơ sở khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Tăng trưởng ấn tượng nhất trong 9 tháng qua là lĩnh vực du lịch, Khánh Hòa đã đón hơn 5,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 27.500 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Khánh Hòa có 183 công trình khởi công mới và 187 công trình hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Hàng loạt dự án giao thông mang tính chất kết nối liên vùng như: cao tốc Bắc -Nam, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đường liên vùng Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa... đang được triển khai.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (đứng) điều hành phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2023

Tuy nhiên, hiện một số quy hoạch quan trọng như: Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa đơn vị chủ trì lập quy hoạch với các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện nội dung quy hoạch theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường lớn, thị trường truyền thống suy giảm do ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương tiếp tục đổi mới trong xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các thị trường mới: "Đầu tháng 11, có đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, mở ra cơ hội hợp tác giữa thị trường Nhật Bản và tỉnh. Trong bối cảnh, các nhà đầu tư lớn đang có xu hướng chuyển dịch nhà máy, chuyển dịch địa điểm sản xuất, chúng ta bắt kịp xu thế để tiếp cận các nhà đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư FDI trong tỉnh."

Thi công cao tốc đoạn qua huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

3 tháng cuối năm, tỉnh Khánh Hòa đề ra 10 giải pháp duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu chưa đạt là xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng và tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời, khẩn trương thực hiện Quy hoạch chung khu đô thị mới Cam Lâm và Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thành công tác lập, điều chỉnh các Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung đô thị cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh; Thực hiện rà soát, điều chỉnh và tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố...

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong nước và quốc tế, thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu để tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, nông sản: "Bây giờ còn 3 tháng, phải quyết tâm mấy việc: giải ngân đầu tư công các công trình đã được phê duyệt, thúc đẩy thị trường xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm trong nội địa. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển tỉnh, 9 tháng vừa qua đã huy động hơn 100 ngàn tỷ đồng, 3 tháng cuối năm, tôi đề nghị các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp tiếp tục kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách."