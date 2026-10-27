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Khánh Hòa đón dự án sản xuất vật liệu mới, chip sinh học công nghệ cao

Thứ Ba, 08:58, 27/10/2026
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VOV.VN - Sở Tài chính Khánh Hòa vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà máy sản xuất graphene và chip sinh học Hememics Việt Nam tại xã Suối Dầu. Dự án góp phần thu hút đầu tư công nghệ cao, phù hợp định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Nhà máy do Công ty Cổ phần Hememics Việt Nam thực hiện trên diện tích hơn 14.400 mét vuông, tại Cụm Công nghiệp Trảng É, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp được thành lập bởi hai đối tác là Hememics Biotechnologies (Hoa Kỳ) và Công ty Cổ phần Việt Khánh (Khánh Hòa).

Dự án tập trung sản xuất graphene, một loại vật liệu có độ mỏng đặc biệt, độ bền cao, có thể ứng dụng trong sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ. Nhà máy cũng sản xuất chip sinh học, cảm biến và các thiết bị phục vụ xét nghiệm, chẩn đoán bệnh.

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Nhà máy được xây dựng, lắp đặt thiết bị trong giai đoạn 2026-2027 tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2

Theo nhà đầu tư, graphene có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất linh kiện điện tử thế hệ mới, thiết bị phát hiện các dấu hiệu sinh học và pin năng lượng tiên tiến. Tuy nhiên, sản xuất loại vật liệu này với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công nghệ hiện đại vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Hememics Biotechnologies (Hoa Kỳ) hợp tác với đối tác Việt Nam xây dựng nhà máy tại Khánh Hòa nhằm sản xuất graphene chất lượng cao, phục vụ nhu cầu trong nước và quốc tế. Công nghệ sản xuất được chuyển giao từ Hoa Kỳ, sau đó từng bước cải tiến để phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, doanh nghiệp còn nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới phục vụ y tế, môi trường và công nghiệp điện tử.

khanh hoa don du an san xuat vat lieu moi, chip sinh hoc cong nghe cao hinh anh 2
Cụm Công nghiệp Trảng É 2 có nhiều điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư

Theo kế hoạch, nhà máy được xây dựng, lắp đặt thiết bị trong giai đoạn 2026-2027, dự kiến đi vào hoạt động từ quý II năm 2027. Giai đoạn 2028-2030, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng nhà máy, nâng cao năng lực sản xuất và nghiên cứu các sản phẩm mới.

Việc thu hút dự án sản xuất vật liệu mới và chip sinh học được kỳ vọng mở thêm hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao tại Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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