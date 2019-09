Khởi công Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Sáng nay (16/9), tại Quảng Trị sẽ diễn ra lễ khởi công đường cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn dài 98 km, đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, mức đầu tư gần 7.670 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ và phát động khởi công.



Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn là một trong 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, cũng là dự án đầu tiên được khởi công. Đoạn cao tốc này trung với đường Hồ Chí Minh.

Một đoạn cao tốc La Sơn - Tuý Loan kết nối với tuyến Cam Lộ - La Sơn sắp được khởi công xây dựng. Ảnh: Báo Đầu tư

Trong chiều dài 98 km, đoạn đi qua Quảng Trị dài hơn 37 km và đoạn đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế là trên 61 km. Trong giai đoạn đầu, tuyến đường có 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m. Giai đoạn tiếp theo có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Khi hoàn thành, cùng với đoạn La Sơn - Túy Loan tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, tiếp cận cao nhất với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, giải tỏa lưu lượng giao thông của quốc lộ 1A khi tuyến đường đèo và tuyến hầm Hải Vân có sự cố, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra, góp phần tạo động lực phát triển cho cả miền Trung.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công dự án này vào ngày 1/9, nhưng do cơn bão số 4 gây mưa lớn, khiến việc khởi công phải lùi thời điểm vào hôm nay./.