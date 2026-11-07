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Khởi công dự án Nhà ở xã hội đầu tiên ở đô thị phía Tây tỉnh Gia Lai

Thứ Bảy, 17:13, 07/11/2026
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VOV.VN - Ngày 7/11, dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở phía Tây tỉnh Gia Lai được khởi công tại phường Hội Phú, mở đầu cho việc phát triển quỹ nhà ở xã hội tại khu vực Pleiku.

Quy mô và tổng vốn đầu tư dự án nhà ở xã hội phía Tây Gia Lai

Với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 740 tỷ đồng, dự án sẽ cung cấp khoảng 546 căn hộ cùng hệ thống tiện ích phục vụ cư dân.

Dự án có tổng vốn dự kiến hơn 740 tỷ đồng, gồm 2 tòa chung cư 15 tầng với khoảng 546 căn hộ, cùng nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường nội bộ, cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật và 10 căn nhà ở liền kế thương mại.

Dự án được thực hiện trên khu đất gần 1,2 ha tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào năm 2029.

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Ông Dương Mah Tiệp- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dự án là bước khởi đầu để hình thành quỹ nhà ở xã hội tại khu vực Pleiku, tạo thêm cơ hội cho người dân tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh triển khai thêm các dự án ở phía Tây, từng bước thu hẹp chênh lệch về khả năng tiếp cận nhà ở giữa các địa bàn.

Mở rộng không gian đô thị và giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân

Ông Dương Mah Tiệp đề nghị chủ đầu tư là Công ty TNHH Happy House Gia Lai bố trí đủ nguồn lực, xây dựng tiến độ thi công cụ thể, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy; triển khai đồng bộ hạ tầng và các tiện ích phục vụ cư dân; đồng thời công khai thông tin dự án, xác định giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua đúng quy định và bảo đảm nhà ở đến đúng đối tượng thụ hưởng.

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Đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH Happy House Gia Lai cùng lãnh đạo tỉnh và các sở ngành bấm nút khởi công dự án.

“Đặc biệt hiện nay, Gia Lai hướng đến mục tiêu phát triển hài hoà, đồng bộ các khu vực. Dự án có ý nghĩa tiên phong trong từng bước phát triển không gian phát triển nhà ở, thu hẹp sự chênh lệch và khả năng tiếp cận nhà ở tại các địa bàn và các đối tượng; đồng thời tạo tiền đề để tỉnh thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội ở phía Tây tỉnh Gia Lai”, ông Dương Mah Tiệp nói.

Đến thời điểm khởi công dự án tại phường Hội Phú, khoảng 1.687 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành phần thô và đang được hoàn thiện.

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Nguyễn Thảo/VOV Tây Nguyên
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