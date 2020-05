Khởi công lại dự án khu công nghiệp công nghệ cao An Nhựt Tân

Sáng 28/5, tỉnh Long An cùng với một số đơn vị có liên quan đã tiến hành tái khởi công Dự án Khu Công nghiệp (KCN) công nghệ cao An Nhựt Tân tại xã Bình Tân, huyện Tân Trụ sau 10 năm chờ đợi.

Dự án KCN An Nhựt Tân trước đây thuộc xã An Nhựt Tân, nay là xã Tân Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngày 21/8/2006 với diện tích gần 120ha. Hiện, Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An là chủ đầu tư dự án này.

Dự án KCN An Nhật Tân huyện Tân Trụ tái khởi công sau 10 năm chờ đợi

Ông Trịnh Phước Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ cho biết, năm 2007, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã thực hiện công tác kê biên, bồi thường, hỗ trợ người dân nằm trong khu vực dự án để tiến hành triển khai việc khởi công nhằm sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động.

Tuy nhiên, sau đó một số hộ dân khiếu nại, yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ thêm về nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương, các sở, ngành tỉnh Long An cùng nhà đầu tư đã tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân.

Năm 2017, UBND huyện Tân Trụ tiếp tục thực hiện bồi thường lại theo Luật Đất đai năm 2013 cho toàn bộ người dân trong Khu Công nghiệp và khu tái định cư (TĐC) thì được người dân đồng thuận cao và ký cam kết giao đất.

KCN An Nhật Tân diện tích gần 120ha, nằm dọc theo sông Vàm Cỏ Đông và Tỉnh lộ 832.

Hiện địa phương cũng đã tiến hành xây dựng hạ tầng khu tái định cư sau một thời gian dài bị tạm ngưng trên diện tích 5,18 ha tại ấp 5, xã Tân Bình (huyện Tân Trụ) để bố trí cho khoảng 230 hộ dân. Dự án này dự kiến hoàn tháng 6/2020 và bàn giao nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân có đất đã bị thu hồi làm khu, cụm công nghiệp của huyện Tân Trụ.

Ông Trịnh Phước Trung cho biết thêm: "Đến nay sau khi khởi động xây dựng khu tái định cư thì huyện cũng xin ý kiến tỉnh để tiếp tục san lấp mặt bằng của KCN An Nhựt Tân. Phải giao nền tái định cư để người dân ổn định cuộc sống thì mình mới yêu cầu người dân giao mặt bằng. Và các chế độ chính sách có liên quan thì huyện cũng đáp ứng nguyện vọng của người dân theo quy định của pháp luật. Không để bất cứ người dân nào bị thiệt thòi trong dự án này"./.