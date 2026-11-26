Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực tăng trưởng, khởi nghiệp không còn đơn thuần là câu chuyện của những ý tưởng mới. Với các doanh nghiệp trẻ, điều quan trọng hơn là làm thế nào đưa ý tưởng thành sản phẩm, tiếp cận thị trường và phát triển thành những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh.

Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách, tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực

Tại Đà Nẵng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang từng bước được định hình với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ và nhà đầu tư. Trong đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho các dự án phát triển.

Trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách mới, trong đó có Nghị quyết số 19 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định cơ chế hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách nhà nước đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết số 24 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của Start up

Anh Phan Thanh Hiệp, Giám đốc sản phẩm Fihub đánh giá, những chính sách này mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, hoàn thiện công nghệ và phát triển sản phẩm.

“Thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những dự án ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Có thể nói, những chính sách hỗ trợ này hiện thuộc nhóm tốt nhất cả nước”, anh Phan Thanh Hiệp nói.

Thành phố Đà Nẵng đã từng bước kiện toàn các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tăng cường kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường. Đáng chú ý, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng chính thức hoạt động từ tháng 11/2026, trên cơ sở hợp nhất các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, công nghệ sinh học, nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Đây là đầu mối tập trung nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp từ nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng đang từng bước được định hình với sự tham gia từ nhiều phía

Những chuyển động này bước đầu tạo thêm sức hút cho hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố. Theo Báo cáo StartupBlink năm 2026, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng tăng 212 bậc, lên vị trí thứ 554 toàn cầu, đứng thứ 3 tại Việt Nam. Tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – SURF 2026, hơn 150 dự án khởi nghiệp cùng các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã tham gia kết nối, giới thiệu công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng là bài toán khó đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, đó là làm sao có vốn để phát triển, có chuyên gia đồng hành, có khách hàng thử nghiệm và đặc biệt là đưa sản phẩm ra thị trường. Thực tế, không ít ý tưởng có tiềm năng nhưng vẫn gặp khó khăn khi chuyển từ nghiên cứu sang sản xuất, kinh doanh.

Đà Nẵng đang tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các quỹ đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Thành phố tiếp tục tạo cơ chế để doanh nghiệp khởi nghiệp có thể thử nghiệm sản phẩm trong thực tiễn, tiếp cận các đơn hàng, khách hàng và từng bước làm chủ công nghệ.

Ngoài cơ chế chính sách, Đà Nẵng tăng cường kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, bền vững, có sự liên kết sâu rộng giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính quyền.

“Đà Nẵng kiên trì xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, bền vững và có sự liên kết sâu rộng. Chúng tôi hiểu rằng, để một ý tưởng đột phá trở thành sản phẩm thực tiễn, cần có sự đồng hành của nhiều bên: nhà khoa học hoàn thiện công nghệ, doanh nghiệp thương mại hóa sản phẩm, quỹ đầu tư cung cấp nguồn lực và đặc biệt là chính quyền cởi mở, kiến tạo, tạo không gian để những ý tưởng mới được thử nghiệm và phát triển”, ông Hồ Quang Bửu cho biết.

Một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay thứ hạng trên bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới, mà quan trọng hơn là có bao nhiêu công nghệ được thương mại hóa, bao nhiêu doanh nghiệp trưởng thành và tạo ra những sản phẩm có giá trị cho thị trường. Với những nền tảng đang được xây dựng, thành phố Đà Nẵng đã và đang đồng hành trong câu chuyện khởi nghiệp phát triển, góp phần đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố.