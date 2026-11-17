

Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 750 ha dâu tây, tập trung chủ yếu tại Mai Sơn và Mộc Châu. Vụ sản xuất năm nay được đánh giá là khó khăn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, khi nhiều diện tích vừa xuống giống đã xuất hiện tình trạng thối ngang thân, héo úa rồi chết rũ.

Tại vùng trồng dâu tây trọng điểm Mai Sơn, qua rà soát bước đầu, khoảng 40% diện tích bị thiệt hại, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ nông dân và hợp tác xã. Dù đã trồng dặm từ 3 đến 4 lần, sử dụng vôi bột và thuốc bảo vệ thực vật để xử lý, nhiều diện tích vẫn không thể phục hồi.

Vụ dâu tây năm nay được đánh giá là khó khăn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây

Khó khăn càng chồng chất khi giá cây giống năm nay tăng gấp đôi, lên mức 7.000 -12.000 đồng/cây, khiến chi phí sản xuất của người dân tăng cao. Tại phường Mộc Châu, nhiều hộ buộc phải phá bỏ vườn dâu đã chết, chuyển sang trồng rau màu ngắn ngày để tận dụng đất, gỡ gạc phần nào vốn đầu tư.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mai Sơn, nguyên nhân thiệt hại chủ yếu do người dân vẫn duy trì lịch xuống giống từ tháng 8 như những năm trước, trong khi năm nay nắng nóng kéo dài bất thường đến tận tháng 11. Nhiệt độ cao khiến cây dâu non không kịp thích nghi, dẫn đến thối thân và chết hàng loạt.

Nhiều diện tích dâu tây vừa xuống giống đã xuất hiện tình trạng thối ngang thân, héo úa rồi chết rũ

Trước tình trạng này, địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch xuống giống; chú trọng cải tạo đất, lựa chọn cây giống sạch bệnh và tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm sóc, nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hiệu quả sản xuất trong những vụ tiếp theo.