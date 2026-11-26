

Hội thảo khoa học: “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới” đề xuất định hướng xác lập mô hình phát triển phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Định vị chiến lược phát triển

Báo cáo đề dẫn Hội thảo cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế Cao Bằng đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế năm 2025 gấp khoảng 1,5 lần năm 2020; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 17%/năm; thu ngân sách tăng bình quân trên 22,58%/năm; tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 7,8 triệu lượt. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân chỉ đạt khoảng 4,5%/năm; nội lực kinh tế còn hạn chế, các động lực tăng trưởng dài hạn chưa rõ nét, khả năng chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân chưa tương xứng.

Sáng 26/11, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học: “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”

Với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 bài tham luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cao Bằng. Thông qua các tham luận và trao đổi chuyên môn, Hội thảo hướng tới làm rõ những vấn đề có tính chiến lược trong lựa chọn mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng, nhất là khả năng kết nối và phát huy hiệu quả các lợi thế đặc thù, nâng cao năng lực thực thi chính sách và bảo đảm tính khả thi của các định hướng phát triển. Đồng thời, chú trọng yêu cầu phát triển bao trùm, bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Cụ thể hóa những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng ngày 28/1/2026, Cao Bằng đang tập trung đổi mới tư duy phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát huy sức mạnh nội sinh. Trên cơ sở ba chương trình trọng tâm về kinh tế cửa khẩu, du lịch bền vững, kinh tế rừng, vấn đề đặt ra là lựa chọn mô hình phát triển có khả năng phát huy lợi thế đặc thù, liên kết các động lực tăng trưởng, mô hình kinh tế tích hợp, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khẳng định, cao tốc có thể rút ngắn khoảng cách địa lý, nhưng thu hẹp khoảng cách phát triển còn phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn mô hình phát triển và năng lực tổ chức thực hiện của chính Cao Bằng. Đó là điều đặc biệt mà địa phương đang trăn trở và cũng là mục đích, ý nghĩa của hội thảo khoa học được tổ chức. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, cần định vị chiến lược của Cao Bằng trong không gian phát triển quốc gia và quốc tế. Đối với việc lựa chọn mô hình phát triển và động lực dẫn dắt từ những lợi thế, giá trị riêng có của Cao Bằng, tỉnh đang rất cần những luận cứ khoa học để xác định lĩnh vực nào có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, tạo ra nhiều việc làm, có hiệu quả đầu tư và sức lan tỏa cao, lĩnh vực nào cần ưu tiên, lĩnh vực nào chưa nên đầu tư trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế...

"Tổ chức lại không gian kinh tế và không gian đầu tư gắn với hai tuyến cao tốc; Đổi mới cơ chế huy động, điều phối nguồn lực và phát triển năng lực nội sinh của nền kinh tế. Đồng thời, đổi mới quản trị và xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình phát triển. Khát vọng của Cao Bằng là tìm con đường phát triển bằng chính những lợi thế và giá trị riêng của mình, để biên giới vừa là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, vừa là không gian phát triển để đồng bào các dân tộc Cao Bằng có thể sống ấm no, hạnh phúc và làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 bài tham luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cao Bằng

Kết quả Hội thảo sẽ bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tư vấn và hoạch định chính sách; góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, từng bước định hình mô hình phát triển có tính khả thi, phát huy được tiềm năng và nội lực của địa phương, hướng tới xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.