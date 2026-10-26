Khơi thông nguồn lực – Mở dư địa cho tăng trưởng

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031) mang sứ mệnh lịch sử là đặt "nền móng" thể chế cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
VOV.VN - Giảm lãi suất để tiếp sức doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng lớn.
VOV.VN - Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và phân bổ nguồn lực theo lợi thế từng địa phương, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với các động lực từ công nghiệp, đầu tư, tiêu dùng và dịch vụ tiếp tục được củng cố. GDP tăng 9,01%, FDI đạt 50,36 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 888,02 tỷ USD...
VOV.VN - Sau 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP giữa 34 tỉnh, thành có sự phân hóa rõ nét. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh và Hải Phòng; trong khi Sơn La đứng cuối bảng với mức tăng 5,59%.
VOV.VN - Theo Cục Thống kê, GDP quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.