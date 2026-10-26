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Khơi thông nguồn lực – Mở dư địa cho tăng trưởng
Thứ Hai, 10:22, 26/10/2026

Khơi thông nguồn lực – Mở dư địa cho tăng trưởng

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031) mang sứ mệnh lịch sử là đặt "nền móng" thể chế cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

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PV/VOV1
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