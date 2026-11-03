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Cải chính

Không ai bỏ phiếu bốc thăm giành quyền mua lô vàng ở Nghệ An

Thứ Ba, 18:17, 03/11/2026
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VOV.VN - Có 15 người đăng ký mua lô vàng trang sức gồm 19 món, tổng giá bán niêm yết hơn 150 triệu đồng nhưng chỉ có 7 người tham dự buổi bốc thăm sáng 3/11. Khi được mời bỏ phiếu để xác định quyền mua tài sản, không ai tham gia.

Sáng 3/11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nghệ An tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hình thức niêm yết giá đối với lô vàng trang sức có hàm lượng từ 9K đến 24K.

khong ai bo phieu boc tham gianh quyen mua lo vang o nghe an hinh anh 1
7 người tham dự nhưng không có ai bỏ phiếu bốc thăm giành quyền mua lô vàng ở Nghệ An

Theo Hội đồng xử lý tài sản, có 15 người đăng ký mua lô vàng, nhưng chỉ có 7 người đến tham dự buổi bốc thăm vào sáng 3/11. Hội đồng lần lượt mời từng người tham dự bỏ phiếu bốc thăm

Trước đó, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã thông báo bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hình thức niêm yết giá. Lô tài sản gồm 19 món trang sức bằng vàng như dây chuyền, nhẫn trơn, mặt dây chuyền, bông tai và lắc tay, có hàm lượng từ 9K đến 24K.

Theo danh mục niêm yết, các món trang sức có giá bán từ hơn 1,3 triệu đồng đến gần 22 triệu đồng. Tổng giá bán niêm yết của cả lô là 150.991.205 đồng. Toàn bộ tài sản được bán nguyên lô, không bán riêng lẻ.

Số vàng trên là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo các quyết định của Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An và đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Thời gian đăng ký mua tài sản kéo dài đến hết ngày 2/11/2026. Trước đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 27/10 đến hết ngày 2/11 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI, số 97 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Bá Thăng/VOV.VN
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