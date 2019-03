Không thiếu nguồn cung xăng Ron95

Sau khi báo chí thông tin một số cửa hàng bán lẻ xăng, dầu tạm ngừng bán loại xăng Ron95, Bộ Công Thương khẳng định, vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nguồn cung, không có chuyện thị trường thiếu xăng Ron95.

Vào lúc 15h chiều nay (27/3), tại Trạm xăng dầu số 1 ở 259 Giải Phóng thuộc hệ thống của Tổng công ty Xăng dầu quân đội (Mipec), hoạt động kinh doanh bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu tại cửa hàng này vẫn diễn ra bình thường. Mặt hàng xăng Ron95 đang được bán song song với xăng E5-Ron92. Tuy nhiên, bà Phan Thị Hoàn - Trạm trưởng Trạm xăng dầu số 1 thừa nhận, 2 ngày vừa qua Trạm không có xăng Ron95 để bán ra thị trường.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra tình hình cung cấp xăng dầu tại Trạm xăng dầu số 1 ở 259 Giải Phóng.

"Vừa qua cũng do yếu tố khách quan là ngày 25/3 khi bồn chứa hết xăng, trạm đã báo lên Tổng Công ty để được cấp thêm, nhưng do xe bồn cung ứng xăng bị hỏng. Sang ngày 26, xe bồn lại không được đi vào trong thành phố vào ban ngày nên đến tận 21h tối ngày 26/3, trạm mới được bổ sung nguồn xăng này. Ngay khi dừng bán xăng A95 do yếu tố khách quan, cửa hàng đã bổ sung nguồn xăng E5-RON92 vào để cung ứng cho khách hàng", bà Hoàn cho biết.

Kiểm tra đột xuất tại cửa hàng xăng dầu số 436 Trần Khát Chân, thuộc Công ty CP Xăng dầu HFC, đoàn kiểm tra ghi nhận tình hình cung ứng xăng tại cửa hàng diễn ra thông suốt, không có việc dừng bán xăng Ron95.

Bà Đặng Thu Phương, kế toán cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân khẳng định không có chuyện thiếu nguồn xăng, kể cả xăng Ron95 bán ra thị trường trong thời gian tới.

Mặc dù chưa xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung xăng Ron95 song đã có thông tin nguồn quỹ bình ổn xăng dầu của một số đầu mối đã bị âm do thời gian qua việc “xả quỹ” để “ghìm”, giữ giá xăng, dầu khá lớn. Nếu nguồn cung trong nước từ Nhà máy Nghi Sơn không đảm bảo, lượng nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường với giá, thuế cao, nếu tiếp tục “ghìm” giá chắc chắn sẽ gây khó cho nhiều đầu mối.

Trao đổi với báo chí trong chiều nay, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng, việc điều hành giá xăng dầu đang tuân thủ theo Nghị định 83 của Chính phủ, đảm bảo tôn trọng nguyên tắc thị trường và có sự điều hành của nhà nước, hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Đặc biệt, trong điều hành, Liên Bộ luôn bám sát các mục tiêu vĩ mô của Nhà nước như đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Về kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây, với việc chi trích quỹ bình ổn lên tới hơn 2.061 đồng/lít xăng Ron95 và 2.801 đồng/lít xăng E5Ron92, ông Trần Duy Đông cho rằng, do có yếu tố đặc thù. Đó là do giá điện hơn 2 năm mới tăng và tăng 8,36%. Vì thế, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc tăng giá kép sẽ tác động rất mạnh.

Các vấn đề doanh nghiệp phản ánh, Bộ Công Thương đều nắm rõ nhưng vì lợi ích người dân, lợi ích của quốc gia, đất nước, không phá vỡ mục tiêu của Nhà nước là kiểm soát CPI dưới 4%.

"Trong bối cảnh chính phủ điều hành chung tổng thể chính sách vĩ mô về hàng hóa, trong đó Chính phủ, Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu như thế nào, giá điện như thế nào để nó hài hòa tổng thể mà không làm phá vỡ mục tiêu của Nhà nước, bao gồm mục tiêu kiểm soát CPI dưới 4%. Riêng về mặt hàng xăng dầu, điện, nước còn tác động cộng hưởng lan tỏa vòng 1, vòng 2… Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Tổng cục thống kê, Cục quản lý giá để tính chỉ số CPI theo đúng chỉ đạo của Chính phủ", ông Đông cho hay.

Trước những ý kiến lo ngại về việc tới đây, giá xăng dầu thế giới trong xu thế tăng, trong khi quỹ bình ổn ở nhiều doanh nghiệp đang “cạn” dần, thậm chí đã bị âm, đại diện Bộ Công Thương cho rằng, Quỹ bình ổn có lúc dương, bản thân các doanh nghiệp được hưởng lợi, thì khi xả quỹ, doanh nghiệp cũng nên chia sẻ với cơ quan quản lý Nhà nước, với cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp./. Chi mạnh quỹ bình ồn để giữ ổn định giá xăng dầu VOV.VN - Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu sẽ được giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh lần trước. Giá xăng có thể tăng mạnh vào chiều nay VOV.VN - Do giá xăng thế giới đang tăng khoảng 6 - 7% so với kì điều hành trước nên trong chiều nay (18/3), giá xăng có thể sẽ được điều chỉnh tăng mạnh.

Nguyên Long/VOV1

