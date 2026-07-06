Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới



Tại lễ công bố các Quy hoạch chiến lược của tỉnh ngày 30/6, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án có tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng. Trong đó có 5 dự án khu công nghiệp mới (VSIP Quảng Ninh, Green Bay Tech, Bạch Đằng II, VB Quảng Yên, An Hưng Quảng Ninh) với diện tích cần giải phóng mặt bằng lên tới hơn 2.000 ha; cũng như 3 dự án cụm công nghiệp khác.

Lần đầu đầu tư tại Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần VB Holdings, chủ đầu tư khu công nghiệp VB Quảng Yên hơn 400 ha cho biết: "Với làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này thì ở góc độ nhà đầu tư, chúng tôi cũng mong muốn tận dụng cơ hội thời gian tối đa để triển khai nhanh dự án. Lộ trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng, gồm hai thành phần: một khu công nghiệp và một khu cảng biển".

Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp và phụ trợ công nghiệp trong ngày 30/6

Các dự án liên tục đổ về tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh với làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp quy mô lớn. Toàn tỉnh có 27 khu công nghiệp theo quy hoạch, 11 khu đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng diện tích gần 6.300 ha, trong đó 8 dự án hạ tầng đã đi vào hoạt động, thu hút hàng loạt dự án thứ cấp. 6 tháng đầu năm 2026, công nghiệp chế biến, chế tạo - trụ cột chính trong các khu công nghiệp - tăng trưởng 29,54%, góp phần đưa tăng trưởng GRDP toàn tỉnh lên 11,11%, trong top đầu cả nước. Vốn FDI đổ vào đạt hơn 1 tỷ USD, phần lớn nhắm vào các khu công nghiệp.

“Việc cũ chưa xong, việc mới đã tới”

Tuy vậy, phía sau con số ấn tượng là một bài toán không mới: mặt bằng sạch. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng được gần 257 ha trong tổng kế hoạch hơn 818 ha, chưa tới 1/3. Kết quả tốt nhất ghi nhận ở khu công nghiệp Bắc Tiền Phong với hơn 160 ha; Sông Khoai hơn 67 ha; Đông Triều hơn 27 ha.

Khu công nghiệp Sông Khoai, dự án của Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long vẫn còn tới 1/3 diện tích chưa giải phóng mặt bằng dù đã hoạt động 8 năm, riêng khu vực trọng yếu tại phường Hiệp Hòa còn vướng gần 195 ha. Trước đề nghị của chủ đầu tư, ông Nguyễn Quốc Chung, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa khẳng định địa phương đang vận động bàn giao các khu vực mặt bằng cuối cùng để kết nối liên thông cho các thành phần dự án.

"Liên quan đến một số hộ ở tuyến đường tiếp giáp với nhà máy Lite-on và tuyến đường nội bộ thì qua rà soát thì có 32 hộ, chúng tôi đã hoàn thành GPMB được 16 hộ và cố gắng đến 10/7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Tuyến đường sẽ đấu nối thông và làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư. Chúng tôi cũng đã hoàn thành thông tuyến đường nội bộ để kết nối với khu vực KCN Đông Mai", ông Chung nhấn mạnh.

Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là 1 trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ của địa phương

Không chỉ đôn đốc từng dự án, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo từng lĩnh vực để giải quyết kiến nghị doanh nghiệp tại chỗ, có trường hợp cấp phép ngay trong ngày; cắt giảm 40-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đầu tư, kinh doanh; phân cấp, ủy quyền mạnh cho cấp xã, phường xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở; đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ tiền thuê lại đất, hạ tầng kỹ thuật riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại các khu công nghiệp…

Dồn lực về đích tăng trưởng 13%

Riêng về khâu trọng tâm giải phóng mặt bằng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh là công khai minh bạch giá đất, bảo đảm nơi ở mới “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” để tạo đồng thuận trong nhân dân. Tại cuộc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn: "Với 5 khu công nghiệp mới, tôi yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và hạ tầng trong vòng 24 tháng, không được chia giai đoạn. Phải cấp mỏ vật liệu san lấp ngay cho dự án triển khai, không chờ xong mặt bằng mới làm. Nếu không làm nhanh, việc cũ chưa xong, việc mới đã đến sẽ tạo ra áp lực rất lớn".



Tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có các cuộc gặp mặt tháo gỡ trực tiếp

Những nỗ lực đều hướng vào mục tiêu lớn mà Quảng Ninh đặt ra cho cả năm 2026: tăng trưởng GRDP trên 13%, thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 2-2,5 tỷ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 130.000 tỷ đồng. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo được giao chỉ tiêu tăng trưởng trên 28%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16%.

Để về đích, 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh dồn lực vào hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong quý III/2026 tại các khu công nghiệp trọng điểm (Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Triều, Texhong Hải Hà). Đồng thời hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp đang sản xuất, từ cấp mỏ vật liệu san lấp, tổ chức Ngày hội việc làm bù đắp lao động, đến cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đầu tư, kinh doanh. Đầu tư công cũng được yêu cầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, làm đòn bẩy kéo theo các nguồn lực đầu tư xã hội khác.



Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong với tiến độ GPMB nhanh chóng đang được lấp đầy bởi các nhà máy liên tục hoàn thành và đi vào hoạt động

Thu hút đầu tư mạnh, giải phóng mặt bằng quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp sát sao cũng là những nền tảng để Quảng Ninh tạo quỹ đất chiến lược cho phát triển dài hạn, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nơi các khu công nghiệp không đứng độc lập mà kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu đô thị và dịch vụ phụ trợ. Qua đó chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.