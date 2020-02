Khuyến cáo hạn chế giao dịch bằng tiền mặt để ngừa virus corona

Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang bùng phát mạnh, các ngân hàng và nhiều công ty tại Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của chủng virus này.



Theo hãng tin Bloomberg, ngoài việc khử trùng tiền mặt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cũng tiến hành thay thế các tờ tiền cũ bằng tiền mới được in.



Chi nhánh PBOC ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây được bơm khí ozone để đẩy lùi nguy cơ lây lan virus corona. Đồng thời, giới hạn chỉ 2 nhân viên được mở kho tiền mỗi lần.



Tại Việt Nam, để phòng chống dịch, theo các chuyên gia y tế, việc đeo khẩu trang là chưa đủ, người dân cần chú ý khi sử dụng, tiếp xúc với các đồ vật và môi trường xung quanh, đặc biệt thường xuyên rửa tay, sát khuẩn.

Theo các chuyên gia y tế, tiền mặt là nơi "trú ngụ" của nhiều loại vi khuẩn.

Mới đây, cơ quan Y tế Trung Quốc đã xác nhận dấu vết của virus corona được tìm thấy trên rất nhiều bề mặt, bao gồm cả trên tay nắm cửa. Virus corona có thể xuất hiện trên các đồ dùng hàng ngày như: điện thoại di động, bàn phím máy tính, công tắc điện...



Những thông tin này đã dấy lên nhiều lo ngại về việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán hàng ngày. Bởi thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy, tiền giấy tiềm ẩn nhiều vi khuẩn có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cho người.



Một nghiên cứu của Đại học New York đã phân tích chất liệu của tờ 1 USD, kết quả thật bất ngờ, tiền giấy là nơi cư ngụ của khoảng 3.000 vi khuẩn khác nhau có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.



Còn theo một phân tích mới đây của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, họ kiểm tra 2 hai tờ tiền giấy "thối lại" của một người bán thịt. Họ ngâm chúng vào môi trường nuôi cấy vi khuẩn trong một vài giờ rồi đem soi trên kính hiển vi. Với cách làm này, rất nhiều loại vi khuẩn chưa đủ thời gian và môi trường để tăng sinh sản. Tuy nhiên, họ cũng nhìn thấy dày đặc các loại vi khuẩn như: trực khuẩn, tụ cầu, nha bào, có khả năng gây ra các bệnh: tả, thương hàn...



Các chuyên gia đã đếm lượng vi khuẩn và cho kết quả, trong một gam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếu khí và 32.000 vi khuẩn gram âm.



Mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức tiền có là mối lo ngại lây lan virus corona hay không, song, nhiều chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân nên cẩn trọng trong việc sử dụng tiền mặt cũng như tiếp xúc với các đồ vật thông dụng khác.



Để hạn chế sự rủi ro, người dân nên chuyển qua các hình thức thanh toán khác như: ví điện tử, Mobile Banking thay vì tiếp xúc trực tiếp khi mua hàng hóa, dịch vụ trong giai đoạn dịch cúm nCoV bùng phát.



Trong khi người dân đang ý thức trong việc bảo vệ bản thân khỏi các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch như sử dụng tiền mặt thì mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã vào cuộc và nới lỏng một số quy định như, cho phép người dân cùng nhân viên ngân hàng đeo khẩu trang khi giao dịch nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm virus corona từ người sang người.



NHNN cũng không yêu cầu khách hàng đến giao dịch phải tháo bỏ khẩu trang trước khi vào trụ sở. Tuy nhiên, vẫn phải tăng cường các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao dịch và trong kho tiền; ngăn chặn các trường hợp lợi dụng dể gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch.



Đối với các giao dịch/hoạt động bắt buộc phải nhận diện khách hàng, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang để nhận diện. Sau khi hoàn thành thủ tục, khách hàng tiếp tục đeo khẩu trang (nếu có nhu cầu) trong quá trình giao dịch./.