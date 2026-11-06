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Kích cầu tiêu dùng tạo động lực tăng trưởng kinh tế ở Lâm Đồng

Thứ Sáu, 23:01, 06/11/2026
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VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang tăng tốc kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại và dịch vụ trong những tháng cuối năm. Với mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 212.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp địa phương đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại.


Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đang tăng tốc kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại và dịch vụ trong những tháng cuối năm. Với mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 212.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp địa phương đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại; tỉnh tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, tạo động lực thúc đẩy sức mua và gia tăng chi tiêu của người dân, du khách.

Từ thành phố Hồ Chí Minh lần đầu đến Đà Lạt tham gia sự kiện kích cầu tiêu dùng cuối năm theo lời mời của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, anh Trần Phúc Hưng, đại diện một đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm chăn-nệm bày tỏ ấn tượng với sự chu đáo của Ban tổ chức. Trong không gian tầng 3 của một khách sạn 4 sao tại Đà Lạt, đơn vị được bố trí một gian hàng trưng bày, thu hút đông người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm.

“Tôi thấy khoảng 50% khách tham quan đã quyết định mua hàng. Mình cũng đã chuẩn bị hàng hoá cho quý cuối cho nên cũng có những sản phẩm mồi chỉ bán với giá 129.000 đồng là giá dùng thử. Ngoài ra mình cũng có một số chương trình khuyến mãi để cho khách hàng trải nghiệm”, anh Trần Phúc Hưng cho biết.

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Các chương trình giảm giá hàng hiệu đang kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng dịp cuối năm ở Lâm Đồng

Không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng tiêu thụ sản phẩm, các chương trình kích cầu của tỉnh Lâm Đồng còn hướng đến khai thác sức mua tại chỗ, kết hợp phát triển thương mại với du lịch và các dịch vụ liên quan. Hàng loạt sự kiện, chương trình ưu đãi được triển khai trong những tháng cuối năm, như: Hội sách mùa Thu Đà Lạt; tuyến đường sắt du lịch ga Đà Lạt - Trại Mát ưu đãi giảm 40% giá vé; Lễ hội nhạc jazz Việt Nam năm 2026 tại Đà Lạt miễn phí; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 …

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bigbang hàng hiệu, phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình Đà Lạt Siêu giảm giá (Mega Sale) với khoảng 200 nhãn hàng, cho biết: “Sự kiện này giống như một cánh tay nối dài của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng để góp phần vào tăng trưởng ngành dịch vụ, thương mại của địa phương. Thay vì người dân địa phương phải đi ra những thành phố lớn để mua sắm thì họ có thể mua sắm tại đây giúp cho những đơn vị cung cấp cho sự kiện như khách sạn, phương tiện di chuyển, dịch vụ ăn uống ở địa phương cũng phát triển và điều quan trọng đó là tâm lý mua sắm của người tiêu dùng lạc quan hơn, họ có động lực chi tiêu. Như vậy sẽ thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển hơn ngay cả khi sự kiện kết thúc”.

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Sức bật của thị trường tiêu dùng, thương mại và dịch vụ dịp cuối năm lan toả đến nhiều lĩnh vực kinh tế của tỉnh Lâm Đồng

Tháng 10 vừa qua tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 18.500 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 9 và tăng  hơn 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu 2.000 tỷ đồng mới đạt mục tiêu tăng trưởng trong tháng của lĩnh vực này. Bởi vậy Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch hơn 19% trong tháng 11 và hơn 22% trong tháng 12.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho rằng, áp lực tăng trưởng rất lớn nhưng vẫn khả quan: “Trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt tăng trưởng 19,03%, đạt 150.000 tỷ, chỉ đạt được 70,9% kế hoạch. Trong những tháng còn lại phải đạt 61.700 tỷ, tương đương bình quân 20.500 tỷ/tháng. Trong những tháng còn lại tổ chức rất nhiều sự kiện nên khả năng đạt được kế hoạch”.

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Lâm Đồng đang tích cực tạo đột phát trong phát triển kinh tế đêm ở khu vực trung tâm Đà Lạt

Trong bối cảnh chỉ còn 2 tháng để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đang đặt kỳ vọng lớn vào sức bật của thị trường tiêu dùng, thương mại và dịch vụ. Cùng với các chương trình khuyến mại, kích cầu du lịch, việc thu hút đầu tư và mở rộng các hoạt động dịch vụ sẽ góp phần tạo thêm nguồn thu, thúc đẩy sức mua và lan tỏa tăng trưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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