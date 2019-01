Kiểm toán năm 2019: Giảm 20% cuộc kiểm toán, chú trọng vào dự án lớn

PC_Article_AfterShare_1

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc cho biết, nNăm 2019 có ý nghĩa quyết định trong đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, năm đầu tiên KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập ngành. Đây cũng là năm thực hiện kiểm toán niên độ ngân sách năm 2018 với nhiều thay đổi trong quản lý điều hành NSNN, nhất là các cơ chế, chính sách về thuế và đầu tư.

Do đó, năm 2019 ngành Kiểm toán đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: cụ thể hóa các nghị quyết chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển KTNN đến năm 2920; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021, nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế; gia tăng hiệu lực quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTV nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Kiểm toán.

Theo ông Phớc, năm nay KTNN sẽ tập trung chủ yếu vào chất lượng của công tác kiểm toán, chất lượng được thể hiện ở số liệu kiểm toán, tăng thu, giảm chi.

Đồng thời, sẽ chú trọng vào việc kiểm toán một số công trình trọng điểm, như: Metro Bến Thành - Suối Tiên, Cát Linh-Hà Đông, dự án chống ngập 10.000 tỷ... Song song với đó, sẽ chú trọng thực hiện một số chuyên đề lớn như: chuyên đề hoàn thuế giá trị gia tăng và các chuyên đề công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan, chuyên đề về BT.

Cũng theo ông Phớc, do năm 2019 tập trung nhiều vào những dự án trọng tâm trọng điểm, do vậy số lượng các cuộc kiểm toán sẽ giảm đi so với năm ngoái khoảng 20% (tương đương 190 cuộc).

“Chúng tôi khẳng định, kiểm toán năm nay sẽ đi vào chiều sâu và tập trung vào các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề gây nhiều thất thoát, lãng phí, nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, quản lý sử dụng tài chính công”, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho hay.

Báo cáo của KTNN cho thấy, năm 2018, KTNN đã hoàn thành 100% cuộc kiểm toán theo kế hoạch. Đến ngày 31/12/2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 89.600 tỷ đồng, thu về ngân sách Nhà nước (NSNN) 20.518 tỷ đồng, giảm chi NSNN 44.466 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017.

Qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 115 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, thực hiện hợp đồng BT, BOT, cơ chế quản lý, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.

Đánh giá cao kết quả KTNN đã đạt được trong năm 2018, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, KTNN đã bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của kiểm toán, góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

“Mặc dù kết quả kiểm toán đến nay chưa được tổng hợp hết nhưng con số kiến nghị về xử lý tài chính năm 2018 của KTNN là cao nhất từ trước đến nay. KTNN đã góp phần quan trọng trong việc quản lý hiệu quả ngân sách, tài sản Nhà nước, thực hành tiết kiệm…”, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh./.

