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Kiểm toán Nhà nước tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương

Chủ Nhật, 14:53, 05/07/2026
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VOV.VN - Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra Hội nghị sơ kết và ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Điểm mới của Quy chế lần này là phạm vi nội dung phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã được mở rộng, có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương, nhằm phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện các kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị đạt 93%, thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%. 

Báo cáo cũng cho thấy, kết quả kiểm toán ngày càng được khai thác hiệu quả phục vụ hoạt động của HĐND các địa phương. Hằng năm, các tỉnh, thành phố đã kịp thời gửi dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, các nghị quyết, văn bản điều hành về tài chính- ngân sách cho KTNN. Qua đó, KTNN nắm được những chính sách cụ thể liên quan đến quản lý kinh tế- xã hội của địa phương, thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán.

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Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. LỘC

Những ý kiến đánh giá, kết luận và kiến nghị của KTNN góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND các tỉnh, thành phố xem xét trong quá trình thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán năm sau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước triển khai các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đặt ra đối với quản lý tài chính công ngày càng cao.

Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán Nhà nước với cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

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Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Chiều 30/6, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2024 - 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì hội nghị.

Ngọc Diệu/VOV1
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