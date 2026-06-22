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Kiểm tra kinh doanh xăng dầu, Đắk Lắk phạt 4 cửa hàng 100 triệu đồng

Thứ Hai, 19:22, 22/06/2026
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VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt 4 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 100 triệu đồng do vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Các cơ sở bị xử phạt gồm: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu T.X tại xã Ea Na; Cửa hàng xăng dầu D.Q tại xã Dliê Ya; Cửa hàng xăng dầu T.N tại xã Ea Nuôl và Cửa hàng xăng dầu N.M tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Mức phạt thấp nhất là 15 triệu đồng và cao nhất là 40 triệu đồng.

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Một trong 4 cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk bị xử phạt

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, các cửa hàng này đã có các hành vi vi phạm như: ghi không đúng tên thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối trên biển hiệu cửa hàng; tự ý điều chỉnh giá bán lẻ không đúng thời điểm quy định; không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu chưa được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Những cửa hàng bị xử phạt nằm trong diện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu từ ngày 1/6/2026 đến nay.

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Xử phạt thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng, do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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