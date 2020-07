Kim ngạch xuất khẩu của Campuchia tăng trong 5 tháng đầu năm

Theo thông báo mới nhất của Bộ kinh tế và tài chính Campuchia, kim ngach xuất khẩu của nước này trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng cao, đạt hơn 5,9 tỉ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,1 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Campuchia - ông Vong Visot, kim ngạch nhập khẩu giảm là do các mặt hàng nhập khẩu chính giảm, bao gồm: vật liệu xây dựng; nguyên liệu dệt may (đặc biệt là vải) và máy móc …

Kim ngạch xuất khẩu của Campuchia tăng, nhập khẩu giảm trong 5 tháng đầu năm 2020.

Ông Vong Pisot cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu của hàng dệt may trong 5 tháng qua đạt 3,78 tỉ USD, sụt giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Campuchia vẫn tăng do một số mặt hàng chủ lực khác tăng cao như: mặt hàng xe đạp (tăng 18%), gạo (tăng 29%), đồ điện tử (tăng 45%) và các mặt hàng khác (tăng 30%), trong khi xuất khẩu hàng công nghiệp giảm 6%, cao su giảm 27%.

Từ tháng 1 - 5/2020, Hội đồng phát triển Campuchia (CDC) chấp thuận 92 dự án đầu tư tư nhân (không tính các đặc khu kinh tế), tăng 11 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 2,012 tỷ USD, giảm 44,5%. Tổng số dự án xây dựng đề nghị cấp phép là 2.107 với tổng số vốn đăng ký 3,483 tỷ USD./.