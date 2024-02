Kim ngạch xuất khẩu hạt điều nhân ở Bình Phước tăng 150%

Tháng đầu tiên của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Phước ước đạt trên 409 triệu USD, tăng 2,45% so với tháng 12/2023 và tăng trên 77,6% so với cùng kỳ, trong đó hạt điều nhân tăng trên 150%. Đây là tín hiệu tích cực để Bình Phước đạt chỉ tiêu xuất khẩu hạt điều nhân trong năm 2024 (tăng 9 % so với năm 2023).

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm hạt điều đạt 1,180 tỷ USD, chiếm tỷ trọng trên 28% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Hạt điều nhân là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Phước. Đến nay, Bình Phước đã xuất khẩu nhân điều đến 59 nước, khu vực và vùng lãnh thổ.

Bình Phước liên tục tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại để giới thiệu hạt điều, đặc sản của tỉnh (Ảnh: Trần Trung)

Xác định được tầm quan trọng của ngành điều đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 11/2020 về phát triển Ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11, ngành điều tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh khoảng 152.007 ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích cây lâu năm và trên 33% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trong đó, diện tích trồng điều của các hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 50.000 ha.

Diện tích trồng điều của tỉnh Bình Phước chiếm gần 50% tổng diện tích trồng điều của cả nước nên Bình Phước được xem là thủ phủ điều của Việt Nam.

Không chỉ đứng đầu về diện tích mà còn dẫn đầu cả nước về số lượng cơ sở chế biến hạt điều với hơn 1.400 cơ sở quy mô nhỏ và vừa, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 50.000 lao động.