King Fucoidan & Agaricus vẫn ngang nhiên quảng cáo trái luật

Xóa bỏ các video quảng cáo sai tại các website được phản ánh nhưng…

Báo điện tử VOV ngày 16/2/2023 đã phản ánh thực phẩm bảo vệ sức khỏe King Fucoidan & Agaricus được quảng cáo trên mạng như một loại thuốc chữa bệnh ung thư, gây hiểu lầm cho người dùng.

Theo đó, Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận sản phẩm King Fucoidan & Agaricus là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần HIROKI nhập khẩu từ Nhật Bản.

Tại website cysina.com.vn/ của Công ty CP Dược phẩm Cysina, địa chỉ số 16, Liền kề 6A, Làng Việt kiều châu Âu, phường Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) khẳng định là đơn vị phân phối sản phẩm này trên toàn quốc.

Hình ảnh bác sỹ và Bệnh viện 108 được ghép với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe King Fucoidan & Agaricus, vi phạm quy định quảng cáo.

Hình ảnh bác sỹ và Bệnh viện Việt Đức cũng được ghép với sản phẩm King Fucoidan & Agaricus.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe King Fucoidan & Agaricus được quảng cáo hỗ trợ điều trị ung thư, nhiều website còn đăng tải các clip ghi lại lời cảm ơn của bệnh nhân sau khi dùng sản phẩm, tư vấn của bác sỹ đối với sản phẩm này. Đây là vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sau phản ánh của Báo điện tử VOV, hàng loạt những clip lời cảm ơn của bệnh nhân sau khi dùng sản phẩm, tư vấn của bác sỹ đã bị gỡ bỏ.

Cụ thể, tại 2 website: kingfucoidan.vn và ubuou.kingfucoidan.vn ghi rõ địa chỉ của đơn vị phân phối Công ty CP Dược phẩm Cysina đăng tải các video vi phạm quy định đã bị gỡ bỏ.

Tuy nhiên, ngoài các video quảng cáo sai luật, Công ty CP Dược phẩm Cysina còn dùng các hình ảnh bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, 108… ghép với hình ảnh sản phẩm King Fucoidan & Agaricus chưa được gỡ bỏ tại website: kingfucoidan.vn.

… lại mở website mới đăng tải thông tin quảng cáo vi phạm luật

Công ty CP Dược phẩm Cysina, địa chỉ số 16, Liền kề 6A, Làng Việt kiều châu Âu, phường Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) đơn vị phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe King Fucoidan & Agaricus bỏ các video quảng cáo vi phạm quy định sau phản ánh của báo chí chỉ là hình thức.

Tại website fucoidannhatban.com.vn mới hoạt động những vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe King Fucoidan & Agaricus lại được lặp lại. Video ghi hình ảnh của các bệnh nhân bị ung thư gan, dạ dày, buồng trứng… sau đó dùng sản phẩm King Fucoidan & Agaricus thì bệnh đã tiến triển tốt. Tiếp đó là các video hình ảnh các bác sỹ tư vấn sử dụng sản phẩm thực phẩm chăm sóc sức khỏe này.

Video chia sẻ của người bệnh khi dùng sản phẩm King Fucoidan & Agaricus và những hình ảnh tư vấn của bác sỹ trên website fucoidannhatban.com.vn mới hoạt động.

Tại website fucoidannhatban.com.vn thay vì ghi địa chỉ đơn vị phân phối Công ty CP Dược phẩm Cysina tại Hà Nội như trước khi báo chí phản ánh, địa chỉ bán hàng là Tòa nhà Vina Giày, 180 đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trên website của Công ty CP Dược phẩm Cysina địa chỉ tại TPHCM chính là chi nhánh phía Nam của công ty.

Tại website fucoidannhatban.com.vn; số tổng đài tư vấn, đặt hàng: 18000069 chính là số đăng ký của Công ty CP Dược phẩm Cysina và có trên website chính thức của công ty.

Theo số điện thoại trên, phóng viên gọi vào và được tư vấn viên hướng dẫn nhiệt tình, khẳng định việc phân phối sản phẩm King Fucoidan & Agaricus chỉ do Công ty CP Dược phẩm Cysina với 2 địa chỉ ở Hà Nội là và TP.HCM khớp với các địa chỉ ghi trên website.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, theo quy định tại Nghị định 181 (năm 2013) của Chính phủ: không được quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc. Nghị định 15 (2018) của Chính phủ, Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm quy định: “Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm”.

Trên trang điện tử của Công ty CP Dược phẩm Cysina với thông tin nêu rõ địa chỉ bán sản phẩm King Fucoidan & Agaricus tại TP.HCM khớp với địa chỉ ghi trên website fucoidannhatban.com.vn.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng quảng cáo như một loại thuốc, ghi lại lời cảm ơn của những bệnh nhân đã sử dụng, lời từ vấn của các y bác sỹ quảng cáo cho thực phẩm là vi phạm quy định của pháp luật hiện hành.

Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào hay đơn vị phát hành quảng cáo nào thực hiện quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, và nếu có các hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Về việc thực phẩm bảo vệ sức khỏe King Fucoidan & Agaricus đang được quảng cáo vi phạm trên một số website, Cục An toàn thực phẩm đang xác minh làm rõ các nội dung liên quan.

Báo điện tử VOV sẽ tiếp tục thông tin về việc này.