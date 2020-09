Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm gần 24% vì Covid-19

Các số liệu kinh tế mới nhất được công bố ngày 31/8 cho thấy tăng trưởng Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua ở mức âm 23,9%. Số liệu cập nhật do bộ Thống kê và Thực thi chương trình Ấn Độ công bố, trong Quý 1 của năm tài chính 2020-2021 (từ tháng 4-tháng 6) GDP theo giá cố định của nước này đạt khoảng 37,8 tỷ USD, so với mức 498 tỷ USD của Quý 1 năm tài chính 2019-2020, tức sụt giảm khoảng 23,9% so với mức tăng trưởng dương 5,2 của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do đại dịch Covid-19 và các biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài đã khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư cá nhân giảm mạnh.

Nhân viên một khách sạn ở New Delhi chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động trở lại (ANI)

Đây là mức sụt giảm GDP mạnh nhất kể từ khi các số liệu kinh tế theo quý của Ấn Độ bắt đầu được công bố năm 1996 và xấu hơn hầu hết những dự báo trước đó của các nhà kinh tế. Như vậy, đại dịch Covid-19 đang gây ra những hậu quả nặng nề với nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới bất chấp việc Ấn Độ đã triển khai các biện pháp phong tỏa từ rất sớm và nghiêm ngặt.

Trong khi đó, Chính phủ và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (Ngân hàng Trung ương) cũng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm làm giảm tác động của đại dịch lên nền kinh tế như tung ra các gói kích thích kinh tế, các biện pháp cải cách và cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, quá trình phục hồi cần nhiều thời gian trong bối cảnh số lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ vẫn liên tục tăng ở mức kỷ lục./.