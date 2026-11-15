Kinh tế biển Việt Nam nhìn từ lợi ích của điện gió ngoài khơi

Việt Nam có nhiều lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, với tiềm năng kỹ thuật ước tính khoảng 600.000 MW. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, mục tiêu điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000 - 17.000 MW vào giai đoạn 2030 - 2035 và định hướng đạt khoảng 113.000 - 139.000 MW vào năm 2050.

Điện gió ngoài khơi gắn với những yêu cầu cấp thiết

Theo ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), bên cạnh mục tiêu cung cấp điện, điện gió ngoài khơi còn có tiềm năng phát triển phục vụ sản xuất hydrogen xanh, amoniac xanh và các dạng năng lượng mới. Đáng chú ý, phát triển điện gió ngoài khơi không chỉ tạo thêm nguồn điện sạch, còn mở ra cơ hội hình thành các ngành công nghiệp mới như cơ khí chế tạo, đóng tàu, xây dựng công trình biển, sản xuất thiết bị, logistics và dịch vụ kỹ thuật.

Điện gió ngoài khơi của Việt Nam có tiềm năng kỹ thuật ước tính khoảng 600.000 MW. Ảnh minh họa: KT

Tuy nhiên, điện gió ngoài khơi là lĩnh vực có tính chất đặc thù, quy mô vốn đầu tư lớn, thời gian chuẩn bị dài, công nghệ phức tạp và liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như điện lực, đầu tư, biển và hải đảo, tài nguyên môi trường, hàng hải, xây dựng, quốc phòng và an ninh. Do đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới không chỉ là tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật, trọng hơn là tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

“Để phát triển điện gió ngoài khơi là cần làm rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan trong các khâu khảo sát, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giao khu vực biển và triển khai dự án; hạn chế chồng chéo, kéo dài thủ tục. Cùng đó là xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện, sản lượng điện hợp đồng, đấu nối và truyền tải, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và bên mua điện. Đặc biệt, phát triển điện gió ngoài khơi phải gắn với quy hoạch điện lực, quy hoạch không gian biển, cảng biển và hạ tầng truyền tải; đồng thời hài hòa với các hoạt động hàng hải, dầu khí, thủy sản, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường biển”, ông Trang đề cập.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực cũng cho rằng, để đáp ứng các yêu cầu phát triển điện gió ngoài khơi, trong thời gian tới nhà nước cần tập trung khuyến khích doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên kết với các tập đoàn công nghệ quốc tế để tiếp nhận và làm chủ công nghệ. Phát triển cảng biển, logistics và các trung tâm công nghiệp phục vụ chế tạo, lắp ráp, vận chuyển thiết bị.

Cùng đó là Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Xây dựng lộ trình nội địa hóa phù hợp với năng lực doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh quốc tế. “Mục tiêu không chỉ là thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy điện gió, còn từng bước hình thành năng lực công nghiệp trong nước, tạo việc làm, nâng cao giá trị gia tăng và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu”, ông Trang khẳng định.

Tiềm năng gió đạt ở mức tốt đến rất tốt ở khu vực biển Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu - Ảnh: TNO

Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp đầu tư

Để phát triển điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Ông Trần Hoài Trang cho rằng, nhà nước có vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện chính sách và tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi. Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp đầu tư, phát triển dự án và đổi mới công nghệ. Các đối tác quốc tế có vai trò quan trọng trong cung cấp nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển chuỗi cung ứng.

“Cục Điện lực sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực điện lực. Từ đó thúc đẩy triển khai quy hoạch, phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi. Cục Điện lực cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thiết thực từ các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp”, ông Trang chia sẻ.

Nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng, phát triển điện gió ngoài khơi không chỉ là phát triển một nguồn điện mới, còn là cơ hội để Việt Nam hình thành một ngành công nghiệp năng lượng mới. Vì vậy, cần có cách tiếp cận đồng bộ từ hoàn thiện thể chế đến triển khai dự án; từ phát triển dự án đến đầu tư hạ tầng; và từ hạ tầng đến hình thành chuỗi cung ứng, hệ sinh thái công nghiệp trong nước.

Với tiềm năng tài nguyên, nền tảng chính sách đang từng bước được hoàn thiện và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế, điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo sẽ đóng góp ngày càng quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.