Nền kinh tế Thái Lan đã có tốc độ suy thoái lớn nhất trong vòng 22 năm qua khi theo con số mới được công bố, quý 2 năm 2020, tổng thu nhập quốc dân (GDP) của Thái Lan đã giảm tới 12,2% bởi tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, con số này vẫn ít hơn so với dự kiến trước đó là 13,3%.

Hội đồng phát triển kinh tế và xã hội quốc gia cho biết, trên cơ sở hàng quý, nền kinh tế lớn thứ 2 tại Đông Nam Á đã suy giảm 9,7% trong 6 tháng đầu năm, con số lớn nhất từng được ghi nhận. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh tới các ngành mũi nhọn của kinh tế Thái Lan như du lịch hay xuất nhập khẩu. Cơ quan này cũng dự báo, nền kinh tế Thái Lan năm 2020 có thể sẽ sụt giảm từ 7,3-7,8%, cao hơn con số dự báo trước đó.

Kinh tế Thái Lan suy thoái lớn nhất trong 22 năm qua. (Ảnh minh họa: KT)

Ngoài các vấn đề do dịch bệnh tác động, kinh tế Thái Lan suy thoái mạnh còn là do đồng bạt nước này đã tăng giá hơn 6% so với đô la Mỹ kể từ đầu năm nay ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu. Hai nguyên nhân trên khiến Thái Lan là một trong những nền kinh tế bị suy thoái lớn nhất tại châu Á.

Nhằm khôi phục nền kinh tế bị suy thoái mạnh, chính phủ Thái Lan thông qua đề xuất của Bộ Tài chính về việc vay 1,5 tỷ USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Văn phòng Quản lý nợ công (PDMO) cho biết, khoản vay 1,5 tỷ USD từ ADB có các điều kiện thuận lợi cho Thái Lan. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ Thái Lan về chương trình vay 1.000 tỷ Bạt (khoảng 32 tỷ USD) để vực dậy nền kinh tế./.