“Kinh tế vỉa hè” hồi sinh tại Trung Quốc sau đại dịch

Anh Dương Bình là chủ 2 cửa hàng ăn chuyên đồ hải sản tại một khu chợ đêm ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Do dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm, một cửa hàng của anh buộc phải đóng cửa. Cửa hàng còn lại cũng chỉ rộng vài mét vuông. Do yêu cầu chống dịch, bàn ăn phải cách nhau 1m, do vậy số bàn đã giảm 1/2, lượng khách cũng ít đi khiến công việc làm ăn thua lỗ.

Để vực dậy các chủ hàng như anh Bình, chính quyền thành phố thay vì phạt như trước đây, đã cho phép họ kinh doanh trên vỉa hè nhưng phải đảm bảo an ninh, trật tự đô thị và không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

"Bình thường, cửa hàng này của tôi mỗi ngày kiếm được khoảng 700 – 900 nhân dân tệ. Sau khi được bày bàn ra ngoài hè, giờ có thể bán được hơn 2.000 NDT. Hôm nào làm ăn tốt lên đến hơn 3.000 NDT", anh Dương Bình nói.

Ngày càng có nhiều hàng quán được bày bán vỉa hè ở Trung Quốc. (Ảnh: Chinanews)

Để công việc kinh doanh của người dân đi vào khuôn khổ, lực lượng chức năng Quảng Hán đã cho thành lập Ủy ban các chủ hàng chợ đêm, để họ tự quản cả về thời gian họp chợ, làm vệ sinh, lẫn duy trì trật tự và dàn xếp nội bộ. Lực lượng chấp pháp chủ yếu giám sát, nhắc nhở và tạo điều kiện.

Anh Lưu Nghị, một nhân viên quản lý trật tự đô thị địa phương cho biết: "Hiện nay, chúng tôi thực hiện mô hình quản lý 721. 70% là phục vụ, 20% là quản lý, 10% là chấp pháp. Trước đây, có thể nhiều người cho rằng, những người làm công tác quản lý trật tự đô thị thường đơn giản, thô bạo, nhưng mô hình mới đã cho thấy chúng tôi chủ yếu phục vụ các hộ kinh doanh và người dân".

Với các chính sách khuyến khích và việc mở thêm nhiều điểm kinh doanh lưu động trên hè phố, thành phố Quảng Hán đã tạo thêm hơn 2.000 việc làm cho người dân, 99% các quán ăn ở khu trung tâm đã mở cửa trở lại.

Cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, sau khi cho phép mở thêm 36.000 sạp hàng lề đường, thành phố Thành Đô đã tạo thêm được việc làm cho khoảng 100.000 người lao động, trở thành điểm nhấn được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhắc đến trong cuộc họp báo sau kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Ông Lý Khắc Cường trò chuyện với người bán hàng trên phố ở tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mới đây, ngày 1/6, trong chuyến làm việc tại tỉnh Sơn Đông, ông Lý Khắc Cường đã có cuộc trò chuyện với những người bán hàng trên phố, đồng thời khẳng định, "kinh tế vỉa hè" là nguồn tạo việc làm quan trọng, cùng với nhiều ngành lớn lao, sang trọng khác, cũng là sức sống của Trung Quốc. Sau động thái này của Thủ tướng Trung Quốc, cổ phiếu có yếu tố kinh tế vỉa hè của nước này đã liên tục tăng trong những ngày qua.

Đến nay, đã có khoảng 30 thành phố ở Trung Quốc nới lỏng các quy định về kinh doanh trên hè phố, nhằm giúp người dân có việc làm sau đại dịch. Sau nhiều chục năm, vào lúc Trung Quốc đang tiến hành công cuộc cải cách phiên bản 2.0 với việc chuyển từ lượng sang chất, "kinh tế vỉa hè" lại "hồi sinh" với hy vọng đem lại nhiều việc làm hơn cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng vẫn còn tới 600 triệu người dân thu nhập chỉ ở mức 1.000 nhân dân tệ (tức khoảng 3,3 triệu đồng Việt Nam) mỗi tháng./.