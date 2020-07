Ký cam kết nhưng nhiều cán bộ thuế vẫn vi phạm trong thực thi công vụ

Đây là thông tin được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 tổ chức hôm nay 8/7.

Số thu thuế 6 tháng chỉ đạt 45,8%

Báo cáo tại hội nghị, ông Phi Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế cho biết, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 của ngành Thuế là 1.254.300 tỷ đồng. Kết quả thu 6 tháng đầu năm 2020 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt hơn 574.200 tỷ đồng, bằng 45,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 21.338 tỷ đồng (bằng 60,6% so với dự toán, bằng 72,4% so với cùng kỳ năm 2019); thu nội địa ước đạt 552.899 tỷ đồng (bằng 45,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2019). Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 424.769 tỷ đồng (bằng 41,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2019).

Số thu thuế 6 tháng chỉ đạt 45,8% (Ảnh minh họa: KT)

Đáng chú ý, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, diễn biến thu qua các tháng giảm dần và giảm mạnh từ tháng 4 trở đi. Hơn nữa, mức thu sụt giảm diễn ra nhanh ở hầu hết các địa phương và tập trung ở các khoản thu, sắc thuế lớn, có kỳ khai thuế tháng như: thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; lệ phí trước bạ; thuế thu nhập doanh nghiệp…

Cụ thể, thu tháng 1 tăng 18,2% so cùng kỳ, tháng 2 tăng 13,4%, tháng 3 tăng 11,7%. Tuy nhiên, tháng 4 thu chỉ bằng 78,5% cùng kỳ; tháng 5 chỉ bằng 66,1%, tháng 6 chỉ bằng 84,3% cùng kỳ.

“Do tác động của dịch Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, trong đó có hoạt động cách ly xã hội, hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh khác bị hạn chế đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 4, tháng 5. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ người nộp thuế gia hạn tiền thuế theo Nghị định số 41 của Chính phủ đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay”, ông Phi Vân Tuấn lý giải.

Xem xét xử lý trên 150 cán bộ thuế có vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Trong đó, tính đến hết tháng 6, toàn ngành đã thực hiện được 29.280 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 31,67% kế hoạch năm 2020 và bằng 82,84% so với cùng kỳ năm 2019; kiểm tra được 281.219 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 28.940 tỷ đồng, bằng 140,86% so với cùng kỳ năm 2019.

Cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 72 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 212,55 tỷ đồng; giảm lỗ 1.367,75 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,02 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 1.479 tỷ đồng.

Về kiểm tra nội bộ, 6 tháng qua, toàn ngành Thuế đã thực hiện kiểm tra nội bộ 378 cuộc/1.362 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đạt 27,8% kế hoạch. Trong đó, các cục thuế triển khai 165 cuộc kiểm tra, chi cục thuế thực hiện 213 cuộc kiểm tra.

Công an khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Ngọc Đính (Ảnh: Tuổi trẻ)

“Tổng cục Thuế đã phát hiện xem xét xử lý trên 150 cán bộ thuế có vi phạm”, ông Phi Văn Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các đơn vị bắt đầu triển khai kiểm tra nội bộ từ đầu tháng 4/2020. Qua kiểm tra, phát hiện số tiền sai phạm là 802,6 triệu đồng. Trong đó, số thuế kiến nghị thu hồi vào NSNN khoảng 586,4 triệu; giảm khấu trừ 171,5 triệu; sai phạm khác (thoái trả người nộp thuế …) 44,7 triệu.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ công chức. Hiện nhiều đơn vị ký cam kết rồi vẫn vi phạm, như trường hợp ông Đính ở Thanh Hóa, ông N. ở Đăk Nông,…

"Tôi đề nghị các Cục trưởng hiến kế siết kỷ cương kỷ luật chặt hơn nữa. Có những việc xảy ra ngoài giờ hành chính khó kiểm soát nhưng phải có cơ chế để xử lý. Đã ký cam kết, chịu trách nhiệm thì phải chấp nhận, thậm chí yêu cầu ra khỏi ngành chứ không cần phải chờ điều tra, xử lý hình sự. Đa số vi phạm là thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, biết sai vẫn cố tình vi phạm”, ông Tuấn chỉ rõ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị tăng cường quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, việc trả lời vướng mắc về thủ tục, chính sách thuế của cơ quan thuế và người dân phải đảm bảo kịp thời, đúng hạn.

Mới đây, ngày 2/7, Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh N., Phó đội trưởng đội thuế liên xã, phường số 1 (thuộc Chi cục thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông). Ông N. bị bắt khi đang nhận tiền của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Gia Nghĩa. Ngay sau vụ việc, Cục thuế Đắk Nông đã ban hành quyết đình chỉ công tác có thời hạn đối với ông N. để phối hợp với cơ quan điều tra. Ngành Thuế khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, ngày 19/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Đính (57 tuổi, Trưởng phòng Tổng hợp - Dự toán - Pháp chế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.