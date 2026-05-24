Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai

Những mét vuông đất nghĩa tình...

Xã Tân Lợi, TP. Đồng Nai (trước đây thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là vùng đất kết nối giữa khu vực Bình Phước và Đồng Nai cũ với các trục kinh tế động lực. Nơi đây đang chuyển mình mạnh mẽ khi được ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông liên vùng.

Sau khi người dân hiến đất, các phương tiện được đưa đến để san lấp mặt bằng các tuyến đường

Hiện nay, địa phương đang triển khai hai tuyến đường trọng điểm nhằm kết nối trung tâm xã với các trục cốt lõi. Tổng chiều dài hai tuyến khoảng 14,5km, quy hoạch mặt đường rộng 32m với tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án xây dựng tuyến đường từ ngã ba Dây Điện đi khu Tình Thương (dài 5,3km, vốn đầu tư 35 tỷ đồng) đóng vai trò chiến lược kết nối ĐT.753 với các tuyến quy hoạch Đồng Phú - Bình Dương và ĐT.755 kéo dài. Song song đó là dự án mở rộng tuyến từ trung tâm xã đi ĐT.753 qua các ấp Đồng Bia và Thạch Màng (dài 9,2km, vốn đầu tư 41 tỷ đồng).

Khi các dự án này hoàn thành, cảnh tượng sình lầy, chia cắt vào mùa mưa bão sẽ chỉ còn là quá khứ. Điều đáng nói, ngay khi chủ trương mở đường vừa được phát động, phong trào hiến đất đã lan tỏa rộng khắp. Hơn 78.000m² đất "vàng" đã được người dân tự nguyện bàn giao cho Nhà nước. Điển hình như gia đình ông Triệu Văn Thình (ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi) đã tiên phong hiến hơn 10.000m² đất để mở rộng con đường lên 32m.

Ông Thình (áo xanh) tình nguyện hiến hơn 10.000m2 đất để mở đường

Ông Triệu Văn Trình bộc bạch: “Có chủ trương và xã vào vận động là gia đình tiến hành làm luôn, cho cắt cây luôn. Gia đình cũng còn khó khăn, nhưng mình phải nghĩ đến cộng đồng. Trước hết là cống hiến để người ta đi lại cho dễ dàng. Mong mỏi lớn nhất là để người dân phát triển ra càng ngày càng tốt, đường sá khang trang thì mình rất yên tâm và phấn khởi".

Sự đồng thuận ấy đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Đến nay, hơn 50% hộ dân trên tuyến đã ký đơn hiến đất, hiến cây. Ông Mai Hà Thanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, không giấu được niềm phấn khởi trước sự ủng hộ của người dân: "Khi người dân đồng ý hiến cây, hiến đất, chúng tôi lập tức đưa máy móc vào để cào lớp thực bì và mở rộng tuyến đường. Đồng thời, địa phương cũng huy động lực lượng dân quân tự vệ trực tiếp hỗ trợ người dân di dời các công trình kiến trúc, hàng rào, hệ thống điện vào đúng hành lang lộ giới, nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành ngay trong năm 2026".

"Chiến dịch Quang Trung" thần tốc

Nếu ở cấp cơ sở, lòng dân được khơi gợi bằng sự thấu hiểu, thì ở quy mô cấp thành phố, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được xem là một mệnh lệnh cấp bách. Điển hình là dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây (đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành) đi qua địa bàn TP. Đồng Nai với chiều dài lên tới 101km.

Lãnh đạo Đồng Nai khảo sát tiến độ bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây (đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành)

Để phục vụ siêu dự án này, thành phố phải thu hồi trên 940ha đất, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1.500 hộ dân.

Trước áp lực về thời gian, vào tháng 11/2025, địa phương đã phát động chiến dịch giải phóng mặt bằng thần tốc mang tên "Chiến dịch Quang Trung".

Chỉ sau 90 ngày ra quân, trên 98% diện tích dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường (tương đương hơn 2.800 tỷ đồng). Hơn 655ha mặt bằng sạch được bàn giao (đạt gần 80% kế hoạch). Nếu tính cả phần đất giao thông và sông suối công cộng, tỷ lệ bàn giao đã vượt mốc 90%. Bài học thành công từ chiến dịch này chính là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng nghệ thuật "Dân vận khéo".

Những con đường được san ủi rộng rãi chờ thảm nhựa ở khu vực Bình Phước cũ

Hình ảnh những cán bộ giải phóng mặt bằng cùng ban điều hành khu phố, ấp kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", không quản ngày đêm phân tích rõ quyền lợi hợp pháp của người dân và tầm vóc của tuyến cao tốc đã trở thành điểm sáng ấn tượng.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm chia sẻ: "Để đạt được sự đồng thuận và ủng hộ tuyệt đối (100%) từ phía người dân, Ban điều hành ấp đã tích cực vận động bà con, nêu rõ các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, chúng tôi cũng phân tích kỹ lưỡng về quyền lợi thiết thực cũng như tầm quan trọng của việc mở rộng tuyến đường này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định trong tương lai. Nhờ thấy rõ lợi ích lâu dài, người dân địa phương đều hết sức đồng lòng, phấn khởi thực hiện".

Nhờ cách làm thấu tình đạt lý, dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua địa bàn dài khoảng 6,6km nối trực tiếp vào ranh giới Bình Dương cũ) sau thời gian dài vướng mắc cũng chính thức được khơi thông, bàn giao hơn 95% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, sau giai đoạn sáp nhập và thay đổi phân cấp quản lý hành chính, một số cơ sở còn tâm lý e ngại, lúng túng trong xử lý quy trình pháp lý.

Trước thực trạng đó, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở gỡ từng nút thắt. Rút kinh nghiệm từ các dự án trước đây khi bố trí khu tái định cư nhỏ lẻ, hạ tầng thiếu đồng bộ khiến người dân e ngại, thành phố cam kết sẽ xây dựng các khu tái định cư quy mô với đầy đủ thiết chế.

"Khi chúng ta thực hiện quy hoạch với tầm nhìn đủ lớn, tất cả các thiết chế hạ tầng từ trường học, y tế, giáo dục cho đến các lĩnh vực an sinh xã hội khác đều sẽ được tích hợp đồng bộ. Nhờ đó, người dân tại khu tái định cư sẽ được thụ hưởng đầy đủ các tiện ích, có một môi trường sống lành mạnh và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đây chính là yếu tố cốt lõi để tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong nhân dân. Đặc biệt, khi công tác tái định cư được chuẩn bị đi trước một bước, áp lực và tiến độ giải phóng mặt bằng chắc chắn sẽ được đảm bảo", ông Nguyễn Văn Út nói.

Người dân xã Tân Lợi cắt cây, bàn giao đất

Sự chuyển mình đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ "ý Đảng" đến "lòng dân" tại các dự án giao thông đang mở ra những trục đại lộ thênh thang. Đây không chỉ là câu chuyện của những con đường bê tông, nhựa nóng, mà là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế - xã hội phía bắc Đồng Nai cất cánh mạnh mẽ trong tương lai gần.