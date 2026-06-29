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Kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Thứ Hai, 13:07, 29/06/2026
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VOV.VN - Bản quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố sáng nay nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều ý kiến cho rằng, bản quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang tính khoa học cao; bao quát được những vấn đề cốt lõi trong phát triển đô thị và nông thôn. Vấn đề đặt ra là cần chuyển hóa tầm nhìn dài hạn thành kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn. 

Là một người dân đang sinh sống tại khu vực ngoại thành, xã Gia Lâm, Hà Nội, ông Lê Bá Chung cho rằng, bản quy hoạch tổng thể Thủ đô định hướng mở ra nhiều tuyến đường kết nối giữa các đô thị. Nếu được triển khai đồng bộ, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn. Khi đó, những đứa con của ông Chung có thể không phải ở trọ khi học đại học trong nội thành.

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Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm sau khi được Thành ủy, HĐND thành phố, Hội đồng thẩm định cùng các bộ, ngành thống nhất thông qua trong quý I/2026. (Ảnh minh họa: KT)

"Tôi cảm thấy Thủ đô ta ngày càng phát triển. Là một công dân, tôi rất ủng hộ chương trình, kế hoạch của thành phố. Kỳ vọng vào bản quy hoạch này, tôi chỉ mong việc thực hiện sẽ thành công rực rỡ" - ông Chung chia sẻ.

Dưới góc độ của doanh nghiệp, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VNSKILL cho biết, tầm nhìn của Thủ đô Hà Nội trong 100 năm tới là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đưa ra chiến lược phù hợp. Doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt để biến những dự định, hoài bão phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại thành hiện thực, gắn với thời gian, kế hoạch cụ thể.

Theo ông Tuấn Anh: "Chúng tôi mong muốn vào việc tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh mới, phát triển hạ tầng cũng như các chính sách, tầm nhìn cũng như định hướng cho các ngành nghề. Đặc biệt, việc phát triển của thành phố theo định hướng thời đại công nghệ số, tôi rất tin tưởng và tôi nhìn thấy những điểm rất tích cực".

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để mở rộng không gian phát triển. Đây cũng là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Chủ trương này được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Mặc dù vậy, việc phát triển đô thị cần gắn với phát triển khoa học công nghệ.

Để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thì việc huy động nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước là rất quan trọng. Cần chuyển mạnh từ tư duy quản trị sang tư duy kiến tạo, để doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ông Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu ý kiến: "Khi đã đúng, đã trúng rồi thì quy hoạch tổng thể này phải chuyển hóa thành các quy hoạch cụ thể và phân kỳ giai đoạn để tổ chức thực hiện. Lấy bước cơ sở, nền tảng rồi đến bước tăng trưởng thúc đẩy và đến bước hoàn thiện".

Thành Trung/VOV1
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