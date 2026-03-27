Lai Châu và Lào Cai “bắt tay” triển khai cao tốc 53.000 tỷ đồng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương thống nhất đánh giá đây là cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 17/3/2026 về triển khai Dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu. Đồng thời, đây cũng là bước khởi đầu mang tính nền tảng để hai tỉnh thống nhất định hướng, phương án và cơ chế phối hợp trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, tuyến cao tốc Bảo Hà – Lai Châu có điểm đầu tại nút giao IC.16, kết nối với cao tốc Hà Nội – Lào Cai, thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tổng chiều dài tuyến khoảng 163,5 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai dài khoảng 50 km, qua tỉnh Lai Châu khoảng 113,5 km. Dự án được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 – 100 km/h, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030.

Hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai thảo luận cơ chế phối hợp đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Tại buổi làm việc, đại diện sở, ngành hai địa phương đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như quy mô đầu tư, phương án tuyến, cơ quan chủ quản, nguồn vốn và cơ chế phối hợp giữa hai địa phương, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định sự cần thiết và quyết tâm triển khai dự án, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm tổng hợp kết quả, đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền của hai tỉnh.

Người đứng đầu chính quyền 2 địa phương khẳng định tính cấp thiết phải đầu tư cao tốc để tăng cường kết nối vùng

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung nhấn mạnh, đây là dự án có tính cấp bách, đã được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản. Để bảo đảm tính khoa học và tiến độ triển khai, tỉnh Lai Châu đề nghị giao Sở Xây dựng hai địa phương làm đầu mối phối hợp thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời mong muốn tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị dự án.

Hai địa phương cam kết “bắt tay” phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp trên theo quy định, phấn đấu sớm khởi công dự án. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bảo Hà – Lai Châu sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.