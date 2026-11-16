English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lãi suất SCB về 0% toàn bộ kỳ hạn từ hôm nay 16/11

Thứ Hai, 18:40, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

Từ ngày 16/11/2026, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chính thức được điều chỉnh về mức 0%/năm đối với hầu hết các kỳ hạn gửi tiết kiệm. Động thái này đưa SCB trở thành nhà băng có mức lãi suất thấp nhất hệ thống.

Theo biểu lãi suất áp dụng từ ngày 16/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) niêm yết lãi suất 0%/năm đối với khách hàng cá nhân mở mới sản phẩm tiết kiệm online. Biểu gồm các kỳ hạn 31, 39, 45 ngày và các kỳ hạn theo tháng từ 1 đến 36 tháng. Riêng cột lĩnh lãi trước có chú thích áp dụng cho các tài khoản hiện hữu tái tục.

Cùng ngày, biểu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường dành cho khách hàng cá nhân gửi mới cũng niêm yết 0%/năm ở toàn bộ kỳ hạn công bố từ 1 đến 36 tháng. SCB có biểu riêng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, với lãi suất lĩnh cuối kỳ lần lượt là 3,7% và 8,7%/năm.

lai suat scb ve 0 toan bo ky han tu hom nay 16 11 hinh anh 1
Trước đó, ngân hàng SCB từng áp dụng mức lãi suất dao động khoảng 0,1-0,7%/năm đối với tiền gửi online, tùy kỳ hạn và phương thức lĩnh lãi. (Ảnh minh họa: KT)

Trước đó, SCB duy trì mức lãi suất huy động cao nhất 3,9%/năm trong hơn 2 năm liền, trước khi đưa lãi suất huy động cao nhất về mức 0,7%/năm vào cuối tháng 10 vừa qua. Đến nay, mọi kỳ hạn huy động đều được nhà băng này đưa về mức 0%/năm, ngoại trừ hai kỳ hạn 12 và 13 tháng đối với sản phẩm Tiết kiệm thông thường.

SCB cũng nhanh chóng thu hẹp mạng lưới hoạt động kể từ đầu năm 2026. Đến thời điểm này, ngân hàng chỉ còn duy trì hoạt động của 8 phòng giao dịch trên cả nước, trong đó có 3 phòng giao dịch tại TP.HCM và 1 phòng giao dịch tại Hà Nội.

Ngân hàng hiện trong quá trình tái cơ cấu sau khi được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào năm 2022.

screenshot-22.png

Giảm lãi suất, thúc đẩy sản xuất cuối năm

VOV.VN - Mặt bằng lãi suất ngân hàng đang giảm rõ rệt sau những biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm, và cũng có khoảng 20 ngân hàng công bố các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2%/năm.

Theo Tuân Nguyễn/Vietnamnet
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Đã chuyển đổi thành công 4 ngân hàng, hiện đang cơ cấu lại SCB
Phó Thủ tướng: Đã chuyển đổi thành công 4 ngân hàng, hiện đang cơ cấu lại SCB

VOV.VN - Sáng nay (1/8), tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Phó Thủ tướng: Đã chuyển đổi thành công 4 ngân hàng, hiện đang cơ cấu lại SCB

Phó Thủ tướng: Đã chuyển đổi thành công 4 ngân hàng, hiện đang cơ cấu lại SCB

VOV.VN - Sáng nay (1/8), tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

“Thu hồi số tiền khủng trong vụ án SCB có thể xây 50% đường sắt cao tốc Bắc-Nam"
“Thu hồi số tiền khủng trong vụ án SCB có thể xây 50% đường sắt cao tốc Bắc-Nam"

VOV.VN - Đây là ý kiến ĐBQH nêu khi thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, nhằm thể hiện không đồng tình khi bỏ án tử hình với tội tội tham ô, nhận hối lộ. Trong đó, nhiều ĐBQH đã lấy dẫn chứng từ vụ án Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB.

“Thu hồi số tiền khủng trong vụ án SCB có thể xây 50% đường sắt cao tốc Bắc-Nam"

“Thu hồi số tiền khủng trong vụ án SCB có thể xây 50% đường sắt cao tốc Bắc-Nam"

VOV.VN - Đây là ý kiến ĐBQH nêu khi thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, nhằm thể hiện không đồng tình khi bỏ án tử hình với tội tội tham ô, nhận hối lộ. Trong đó, nhiều ĐBQH đã lấy dẫn chứng từ vụ án Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB.

Phó Thống đốc NHNN: Sẽ tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay
Phó Thống đốc NHNN: Sẽ tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay

VOV.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất cả huy động và cho vay.

Phó Thống đốc NHNN: Sẽ tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay

Phó Thống đốc NHNN: Sẽ tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay

VOV.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất cả huy động và cho vay.

Giảm lãi suất ngân hàng, mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp
Giảm lãi suất ngân hàng, mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Lãi suất ngân hàng được yêu cầu giảm, dòng vốn tín dụng được khơi thông, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng dễ vay vốn. Khi ngân hàng siết chặt tiêu chuẩn cho vay, đâu là chìa khóa để doanh nghiệp tiếp cận dòng tiền, phục hồi sản xuất và bứt tốc tăng trưởng?

Giảm lãi suất ngân hàng, mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Giảm lãi suất ngân hàng, mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

VOV.VN - Lãi suất ngân hàng được yêu cầu giảm, dòng vốn tín dụng được khơi thông, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng dễ vay vốn. Khi ngân hàng siết chặt tiêu chuẩn cho vay, đâu là chìa khóa để doanh nghiệp tiếp cận dòng tiền, phục hồi sản xuất và bứt tốc tăng trưởng?

Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk
Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, một số ngân hàng tại Đắk Lắk đã chủ động giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết giảm chi phí vốn, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk

Giảm lãi suất cho vay, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Đắk Lắk

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, một số ngân hàng tại Đắk Lắk đã chủ động giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết giảm chi phí vốn, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp