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Lâm Đồng đề xuất xây dựng đề án tối ưu cấp điện cho Đặc khu Phú Quý

Chủ Nhật, 15:18, 08/11/2026
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VOV.VN - Trước thực tế mỗi năm ngành điện phải bù lỗ khoảng 160 tỷ đồng vận hành, cung cấp nguồn điện cho Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang đề xuất cùng ngành điện xây dựng đề án tối ưu đảm bảo cấp điện cho đặc khu và giảm được chi phí.

Cách đất liền khoảng 120km, hệ thống điện tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang vận hành độc lập chưa được kết nối với lưới điện quốc gia. Để bảo đảm cung cấp điện cho hơn 8.800 khách hàng, Điện lực Phú Quý vận hành phối hợp nguồn điện giữa diesel - gió - điện mặt trời và quản lý hệ thống gồm hơn 94 km đường dây trung, hạ áp cùng 59 trạm biến áp.

lam Dong de xuat xay dung de an toi uu cap dien cho Dac khu phu quy hinh anh 1
Hệ thống điện ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

Với mô hình này ngành điện đang chịu nhiều áp lực cả về kỹ thuật cũng như chi phí vận hành với khoản bù lỗ khoảng 160 tỷ đồng mỗi năm.

Mới đây, trước đề xuất của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tỉnh cùng ngành điện xây dựng đề án tối ưu bảo đảm cấp điện, giảm được chi phí cho Đặc khu Phú Quý trình cấp có thẩm quyền vào quý I/2027, ông Đào Hoà Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, đơn vị định hướng ưu tiên sử dụng năng lượng sạch và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.    

lam Dong de xuat xay dung de an toi uu cap dien cho Dac khu phu quy hinh anh 2
Sản xuất, du lịch và dịch vụ phát triển khiến nhu cầu sử dụng điện ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng ngày càng tăng.

“Hiện nay Phú Quý phát điện độc lập, gồm có diesel, cột gió và 1 giàn pin nhỏ của điện lực. Vừa rồi điện lực cũng đang đầu tư thêm một số máy. Theo kinh nghiệm từ các nước, người ta có lưu trữ pin BESS để kết hợp tất cả các hệ thống đó để đảm bảo lưu trữ điện tối ưu nhất. Đối với EVN hiện nay Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đang triển khai. Pin lưu trữ này sẽ phát ngược vào thời điểm thiếu nguồn. Đối với đảo Phú Quý chắc cũng phải nghiên cứu BESS pin lưu trữ”, ông Đào Hoà Bình chia sẻ.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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