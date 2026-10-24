Lâm Đồng phát triển kinh tế biển đa ngành, xanh và bền vững

Cụ thể hóa Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tỉnh Lâm Đồng hướng tới khai thác hiệu quả các lợi thế, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Tại cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng, những chuyến tàu đánh bắt trở về sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Cá, mực được đưa lên bờ, phân loại rồi chuyển đến các cơ sở thu mua, chế biến. Với ngư dân, mỗi chuyến biển không chỉ phụ thuộc vào thời tiết, ngư trường mà còn là bài toán chi phí nhiên liệu, nhân công và bảo quản sản phẩm.

Hoạt động thu mua, phân loại hải sản tại cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng, góp phần cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến, tiêu thụ.

Hơn 40 năm gắn bó với nghề biển, ông Bạch Long, ở tổ dân phố Bình Tân 4, phường La Gi, cho biết phương tiện đánh bắt ngày càng hiện đại, hiệu quả khai thác được cải thiện, nhưng chi phí nhiên liệu vẫn là áp lực đối với các chủ tàu.

“Nghề đánh bắt bây giờ hiện đại hơn trước, từ máy móc đến thiết bị dò tìm cá. Nhìn chung, biển năm nay hiệu quả hơn mấy năm trước, chỉ có chi phí còn khá cao do giá dầu tăng. Dù vậy, năm nay biển được mùa, ngư dân làm ăn thuận lợi”, ông Bạch Long chia sẻ.

Tàu cá của ngư dân Lâm Đồng vươn khơi khai thác hải sản, một trong những ngành kinh tế chủ lực của khu vực ven biển.

9 tháng năm 2026, Lâm Đồng khai thác hơn 195.000 tấn hải sản, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 5 cảng cá đang hoạt động, với 35 cơ sở, doanh nghiệp thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản. Riêng quý III, sản lượng chế biến đạt hơn 13.100 tấn, tăng gần 30%.

Tuy nhiên, liên kết giữa khai thác, thu mua và chế biến chưa đồng bộ, nguồn nguyên liệu xuất khẩu thiếu ổn định. Điều này đòi hỏi tổ chức lại chuỗi sản xuất, tăng cường truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu để nâng cao giá trị hải sản và phát triển nghề cá bền vững.

Du khách check-in bên bờ biển Phú Quý, nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển đảo gắn với kinh tế thủy sản.

Không chỉ có nghề cá, với khoảng 192 km bờ biển, Lâm Đồng còn có lợi thế phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Trong đó, Phú Quý cách đất liền khoảng 120 km, diện tích hơn 17 km2, dân số trên 30.000 người, có tiềm năng lớn về kinh tế thủy sản và du lịch biển đảo. Dù các hoạt động kinh tế, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng và nguồn lực đầu tư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

“Kinh tế biển tiếp tục là trụ cột, sản lượng khai thác hải sản tăng, du lịch phát triển mạnh, từng bước khẳng định sức hấp dẫn của Phú Quý đối với du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hạ tầng vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển của đặc khu, trong khi nguồn lực đầu tư còn rất hạn chế. Đặc biệt, hạ tầng du lịch, giao thông và hệ thống cung cấp nước ngọt vẫn còn thiếu và yếu” - ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, đánh giá.

Tàu cao tốc đưa đón du khách tại cảng Phú Quý, góp phần phát triển dịch vụ vận tải và du lịch biển đảo.

Những khó khăn tại Phú Quý cho thấy, phát triển kinh tế biển không chỉ là tăng sản lượng khai thác hải sản hay thu hút du khách, mà còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường liên kết giữa các ngành. Trong đó, du lịch biển đảo cần gắn với văn hóa làng chài, ẩm thực hải sản, nghỉ dưỡng và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, sau sáp nhập, sự kết nối giữa biển và cao nguyên mở thêm cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, tận dụng lợi thế cảnh quan và khí hậu từng vùng.

Tại Khu du lịch Bàu Trắng U&ME, xã Hòa Thắng, mỗi ngày có từ 3.000 đến 4.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm các trò chơi trên vùng đồi cát trắng rộng hơn 2 ha. Theo doanh nghiệp, từ khi sáp nhập tỉnh, lượng khách tăng khoảng 15–20%. Đơn vị đang chủ động liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng những chương trình du lịch kết nối vùng biển với Đà Lạt.

Du khách trải nghiệm xe địa hình trên đồi cát Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng duyên hải Lâm Đồng.

“Từ khi sáp nhập tỉnh đến giờ, có sự kết hợp giữa rừng, biển và đồi cát đã tạo nên lợi thế rất lớn để liên kết, phát triển các dịch vụ du lịch trong tỉnh. Điều cần thiết nhất là kết nối giao thông thuận lợi, giúp du khách dễ dàng di chuyển từ biển lên xứ ngàn hoa Đà Lạt và ngược lại. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi đang đẩy mạnh liên kết với các đơn vị du lịch, đặc biệt là các công ty lữ hành, để xây dựng những chương trình, sản phẩm và chính sách ưu đãi xuyên suốt hành trình từ Đà Lạt xuống biển” - ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc điều hành Khu du lịch Bàu Trắng U&ME, cho biết.

Du khách tham quan, trải nghiệm không gian hoa và cảnh quan cao nguyên Đà Lạt, góp phần đa dạng hóa hành trình du lịch kết nối biển – rừng.

Từ thực tế Bàu Trắng, liên kết biển – cao nguyên không chỉ mở rộng hành trình du lịch mà còn thúc đẩy các ngành lưu trú, ẩm thực, thương mại và dịch vụ. Phát huy tổng thể các lợi thế, 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón gần 18,5 triệu lượt khách, tăng hơn 19% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt hơn 51.200 tỷ đồng, tăng trên 22%. Những kết quả này tạo thêm cơ sở để phát triển các chuỗi du lịch liên vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và mức chi tiêu của du khách.

Để phát huy hơn nữa các lợi thế, tỉnh Lâm Đồng xác định sẽ tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết giữa các vùng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

“Du lịch là lĩnh vực rất quan trọng đối với Lâm Đồng. Chúng ta có lợi thế về cao nguyên, núi và biển, với điều kiện thời tiết, khí hậu rất đa dạng. Từ những lợi thế đó, chúng tôi định hình tầm nhìn phát triển dài hạn, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp, liên kết và đồng bộ; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, tạo động lực thu hút đầu tư, huy động nguồn lực và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững” - ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Du khách tham quan không gian làng biển với những chiếc thúng truyền thống, góp phần mở rộng các sản phẩm du lịch gắn với đời sống cư dân ven biển.

Để phát triển kinh tế biển đa ngành, xanh và bền vững, Lâm Đồng đang tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, thu hút đầu tư, tăng cường liên kết ngành. Nghề cá được nâng cao giá trị, du lịch và dịch vụ phát triển gắn với lợi thế biển – rừng – cao nguyên, kinh tế biển sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống cư dân ven biển, hải đảo và góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.