Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, lạm phát năm 2017 giảm so với năm 2016 do giá dịch vụ y tế và giáo dục tăng chậm hơn, trong khi giá thực phẩm giảm.

Ủy ban GSTC Quốc gia dự báo lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn 2017 nếu giá điện tăng mạnh (ảnh minh họa: KT)

Vì thế, Ủy ban này cho rằng, lạm phát năm 2018 sẽ chịu áp lực chủ yếu từ việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ công (y tế, giáo dục) và giá thực phẩm. Giá dịch vụ công năm 2018 tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tăng giá giai đoạn 2016-2020 nên được dự báo đóng góp vào lạm phát tổng thể tương

đương năm 2017, khoảng 2-2,5 điểm %.

Trong khi đó, giá thực phẩm 2017 giảm chủ yếu vì sự sụt giảm của giá thịt lợn do dư cung. Do vậy, nhiều khả năng năm 2018 giá thực phẩm sẽ phục hồi khi nguồn cung thịt lợn giảm do ngành chăn nuôi có những điều chỉnh, tác động không nhỏ lạm phát 2018.

Bên cạnh đó, yếu tố giá hàng hóa thế giới sẽ không gây nhiều áp lực lên lạm phát do dự báo giá hàng hóa thế giới năm 2018 sẽ ít biến động so với năm 2017 và giá dầu bình quân dự báo chỉ tăng nhẹ khoảng 6% so với năm 201710. Mặt khác, dù FED dự kiến tiếp tục tăng lãi suất song dự báo tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục ổn định như năm 2017, vì vậy tác động của yếu tố tỷ giá đến lạm phát cũng sẽ không quá lớn (ước tính nếu tỷ giá USD/VND tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng thêm 0,17 điểm %).

Cùng với đó, phân tích tác động trễ của yếu tố tiền tệ đến lạm phát từ năm 2017 sang năm 2018, Ủy ban này cho rằng tác động là không lớn. Nguyên nhân là hệ số thâm dụng tín dụng trong năm 2017 ước đạt 2,04 lần, giảm so với năm 2016 (2,81 lần); tốc độ vòng quay tiền tệ đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây (2014: 0,76; 2015: 0,7; 2016: 0,63 và 2017: 0,6).

Tổng hợp các yếu tố trên, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia dự báo: nếu không có yếu tố đột biến, lạm phát năm 2018 dự báo duy trì ở mức tương đương với mức tăng của năm 2017 (dưới 4%). Tuy nhiên, lạm phát năm 2018 có thể tăng cao hơn nếu giá điện tăng mạnh. Ước tính nếu giá điện tăng 8-10% sẽ góp phần làm lạm phát tăng 0,1-0,15 điểm %./.

Việt Nam thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2017 VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, 2017 được coi là năm thành công trong kiểm soát lạm phát, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra. PTT Vương Đình Huệ: Dứt khoát bảo đảm lạm phát bình quân năm nay tăng dưới 4% VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành lưu ý xu hướng tăng các loại giá xăng dầu, giá gas, giá thịt heo để kiểm soát hiệu quả lạm phát. PTT Vương Đình Huệ: Kiểm soát được lạm phát bình quân năm nay dưới 4% VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, việc kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4% trong năm nay hoàn toàn có thể thực hiện được.