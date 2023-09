Lần đầu tiên thu hút đầu tư FDI của Nghệ An vượt 1 tỷ USD

Con số 1,12 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm là vượt gấp đôi kế hoạch đề ra năm 2023. Với kết quả này, Nghệ An đã vươn lên xếp thứ 8 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đứng đầu trong 14 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cho biết, có được kết quả này là nhờ địa phương đã có những đột phát trong cải thiện môi trường đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trên địa bàn.

KCN Hoàng Mai I được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ

Cụ thể, Nghệ An đã kiên trì mục tiêu rất đúng đắn từ những năm 2014-2015-2016 và cho đến nay để hỗ trợ thúc đẩy phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 3 nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp và phát triển dự án khu đô thị, dịch vụ VSIP Nghệ An từ năm 2015. Cùng với đó là Công ty CP WHA Nghệ An cũng đã phát triển hạ tầng khu công nghiệp và thứ ba là Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

“Trên cơ sở các quy định pháp luật, chủ trương đầu tư và giấy phép đầu tư…Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các địa phương liên quan. Với vai trò đầu mối là Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng như các Sở, ngành có liên quan để hỗ trợ thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các nhà đầu tư có cơ sở triển khai hạ tầng, đảm bảo có mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ hiện đại tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư”, ông Trị cho hay.