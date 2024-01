Làng nghề bánh nổ, bánh in Duy Xuyên vào Tết

Từ đầu tháng 10 Âm lịch, làng nghề bánh nổ, bánh in đậu xanh các loại ở các xã Duy Châu, Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu làm bánh Tết. Ông Đặng Văn Lãng, ở thôn Tân Thọ, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên cho biết, năm nay, giá bánh tăng, người đặt hàng nhiều nên phải thuê thêm lao động để kịp giao hàng cho khách. Trước Tết năm nay, gia đình ông Lãng chuẩn bị gần 2 tấn gạo nếp để làm các loại bánh. Mỗi ngày, gia đình ông Lãng sản xuất 3.000 cái bánh nổ.

Theo ông Đặng Văn Lãng, đây là loại bánh không thể thiếu trong 3 ngày tết đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên của người xứ Quảng: “Dịp Tết, gia đình sản xuất lượng bánh tương đối nhiều, phải gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường. Nhờ làm bánh mà gia đình có tiền chi tiêu dịp Tết. Năng suất cao, làm ra khách hàng tiêu thụ, nên phải tăng sản lượng và thuê thêm người để làm”.

Nhờ làm bánh nổ giúp gia đình bà Trần Thị Bông có thu nhập khá.

Làng bánh truyền thống Duy Châu có 30 hộ làm bánh nổ và các loại bánh truyền thống cung cấp cho thị trường Tết, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bà Trần Thị Bông, một hộ dân chuyên làm nghề bánh nổ ở xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên cho biết, trước tiên phải chọn nếp dẻo, thơm; sau đó, nếp được rang trên bếp than hồng để hạt nếp nở bung. Tiếp đến là cho thêm nước đường thắng và trộn nước gừng, cho vào khuôn in, sấy thêm 3 tiếng đồng hồ trên bếp than. Mấy năm trước, gia đình bà Bông thuộc diện khó khăn, chủ yếu làm nông nghiệp, trồng 3 sào lúa nhưng chỉ đủ ăn qua ngày. Vài năm trở lại đây, cả nhà tập trung làm bánh nên đời sống khấm khá hơn. Sau khi trừ hết chi phí, dịp Tết này, bà Trần Thị Bông lãi gần 100 triệu đồng từ làm bánh.

Lượng bánh làm ra không đủ để bán.

“Dịp Tết, gia đình làm bánh nổ có thu nhập, nói chung khá. Để bánh ngon, mình phải làm cho sạch và sấy cho ngon và khô. Tuy làm cực nhưng có tiền. Dịp Tết làm không kịp bỏ cho bạn hàng, tiêu thụ cũng nhiều. Chính quyền địa phương có quan tâm, kết nối vào tổ, hội, đầu ra cho mình. Nhờ làm bánh mà có tiền nuôi con ăn học và làm nhà, trả hết nợ”, bà Trần Thị Bông phấn khởi.

Sản xuất bánh in phục vụ thị trường Tết.

Tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có gần 100 hộ dân làm bánh nổ truyền thống và bánh in đậu xanh. Loại bánh này thường được thờ cúng trong dịp Tết cổ truyền dân tộc và được nhiều người ưa chuộng, tiêu thụ mạnh ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng. Những năm gần đây, người dân mạnh dạn vay vốn mua sắm máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra nhiều mẫu mã hấp dẫn. Ông Đặng Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, nghề bánh truyền thống đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần giảm hộ nghèo tại địa phương.

“Để duy trì phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn, huyện Duy Xuyên tập trung hỗ trợ kịp thời để làng nghề phát triển. Đặc biệt, làng nghề phục vụ hàng hoá tiêu dùng Tết như sản xuất các loại bánh. UBND huyện phối hợp với các hội, ngành, đoàn thể xúc tiến hỗ trợ việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm duy tri hoạt động có hướng phát triển. Đời sống của bà con từng bước nâng lên, cải thiện đáng kể”, ông Đặng Hữu Phúc cho biết.