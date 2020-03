Lạng Sơn đẩy mạnh các biện pháp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn chặt chẽ trong phòng, chống dịch như tổ chức Hội đàm; thiết lập khu cách ly riêng tại các cửa khẩu; cho lái xe mặc quần áo bảo hộ y tế khi sang Trung Quốc giao dịch; thí điểm xuất khẩu hoa quả, nông sản qua cửa khẩu đường sắt…..



Hiện Lạng Sơn có 6 cửa khẩu đã thông quan hàng hóa. Từ ngày 5/2 đến hết ngày 12/3, Lạng Sơn đã thực hiện thông quan được 14.328 xe hàng hóa các loại. Trong đó, xuất khẩu 6.360 xe, nhập khẩu 7.554 xe tương đương 386.800 tấn hàng hóa.

Ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp đánh giá tình hình XNK hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn 2 tháng đầu năm.

Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu trong thời gian qua cũng có nhiều hỗ trợ về việc giảm giá dịch vụ đối với xe ra vào bến bãi. Tuy nhiên, việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, năng lực thông quan còn hạn chế do thiếu lao động xếp dỡ hàng hóa. Hiện nay, tại các cửa khẩu còn gần 600 phương tiện chờ xuất khẩu.

Bà Cao Bích Phương, Chủ hàng nông sản tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ 2 ngày nay hàng hóa giao thương có chuyển biến nhưng do phía Trung Quốc không có công nhân, hàng hóa Việt Nam có được xuất khẩu sang nhưng vẫn trì trệ. “Bây giờ cứ theo đơn đặt hàng của Trung Quốc, họ bảo lấy như thế nào, chất lượng bao nhiêu các chủ hàng yêu cầu công nhân làm chặt chẽ bên Việt Nam luôn”, bà Phương nói.

Thời gian tới, phía nước bạn Trung Quốc sẽ dần khôi phục lại việc mua bán hàng hóa cư dân biên giới. Nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trái cây, thủy hải sản, lương thực sang thị trường Trung Quốc để phục vụ sản xuất trong nước sẽ tăng. Tuy nhiên việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh đối với lái xe từ Việt Nam sang sẽ ảnh hưởng đến năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu.

Với các giải pháp đã triển khai, trong 2 tháng đầu năm, Lạng Sơn đã thực hiện thông quan được 14.328 xe hàng hóa các loại.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các cửa khẩu phụ đã mở đồng thời đẩy nhanh năng lực thông quan hàng hóa. Riêng cửa khẩu Bình Nghi, có thể đề xuất thông quan bằng cửa khẩu đường bộ tuy nhiên phải đảm bảo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng đẩy mạnh hội đàm để tăng năng lực thông quan.

“Lượng hàng đưa lên cửa khẩu cần cân đối để có thể làm thủ tục xuất khẩu được ngay. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc để mở thêm 3 cặp cửa khẩu phụ, để nâng số cửa khẩu mở thông thương lên 9 cửa khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục phối hợp các tỉnh trong nội địa, khuyến cáo các doanh nghiệp khi đưa hàng lên bên giới phải thực hiện việc hợp đồng mua bán ngoại thương”, ông Trưởng cho biết./.