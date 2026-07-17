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Lào Cai – Khát vọng xanh và cam kết hành động từ “phên dậu” địa đầu

Thứ Sáu, 18:34, 17/07/2026
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VOV.VN - Sáng 17/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 với chủ đề “Lào Cai - Kết nối phát triển - Xanh và bền vững”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế.

Với vị thế là "cửa ngõ" kết nối ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc, Lào Cai đang khẳng định tâm thế một chính quyền kiến tạo, sẵn sàng cùng doanh nghiệp bứt phá trong không gian phát triển mới.

Sau hợp nhất, Lào Cai sở hữu diện tích đứng thứ 8 cả nước và hệ thống hạ tầng đồng bộ trên cả 4 loại hình giao thông. Tuy nhiên, tại diễn đàn lần này, điều khiến các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm không chỉ là tiềm năng sẵn có mà là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần "chính quyền phục vụ".

Khẳng định sự hài lòng của doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh: "Với quan điểm nhất quán “Thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương” và phương châm “Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển”. Chúng tôi cam kết kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn, thuận lợi, để mỗi nhà đầu tư khi đến với Lào Cai đều cảm nhận được sự đồng hành bằng hành động, cam kết bằng kết quả và sự tin cậy bằng những giá trị được tạo dựng lâu dài".

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Quang cảnh hội nghị

Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,01% của Lào Cai trong nửa đầu năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng định hướng tỉnh cần tập trung vào 5 trụ cột đầu tư then chốt: từ logistics thông minh, công nghiệp chế biến sâu, du lịch đẳng cấp quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao đến đô thị dịch vụ hiện đại.

Phó Thủ tướng cũng gợi ý 4 đột phá cho địa phương, đặc biệt là đột phá hạ tầng với các dự án trọng điểm như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nâng cấp Cảng hàng không Sa Pa thành cảng hàng không quốc tế và mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên 4 làn xe vào cuối năm nay.

Đặc biệt, ghi nhận tầm nhìn và trách nhiệm của các doanh nghiệp đã chọn Lào Cai làm "bến đỗ", Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đưa ra lời hiệu triệu, mời gọi các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng mảnh đất Tây Bắc: "Tôi kêu gọi các doanh nghiệp phải tiếp tục quan tâm đầu tư vào Lào Cai. Đầu tư vào Lào Cai vào thời điểm này không chỉ là một quyết định kinh doanh hứa hẹn mang lại nhiều kết quả về kinh tế, mà còn là sự đồng hành cùng với địa phương trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống, tăng cường an sinh cho đồng bào vùng cao, đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước".

lao cai khat vong xanh va cam ket hanh dong tu phen dau dia dau hinh anh 2
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng mảnh đất Tây Bắc

Ngay tại hội nghị, tinh thần "hành động" đã được cụ thể hóa bằng việc UBND tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án. Trong đó, có những dự án quy mô rất lớn như hạ tầng Khu công nghiệp Võ Lao hơn 5.170 tỷ đồng, hay dự án Cửa khẩu thông minh Kim Thành của Viettel Post.

Dấu ấn nhân văn của ngày hội đầu tư còn nằm ở các cam kết an sinh xã hội trị giá hàng chục tỷ đồng. Điển hình như Tập đoàn The Vissai tặng 3.000 tấn xi măng xây dựng giao thông nông thôn; hay Tổng Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng trường học vùng cao.

Với sự thành công của hội nghị, Lào Cai một lần nữa khẳng định vị thế là cực tăng trưởng động lực, là "vùng đất lành" - nơi những khát vọng phát triển xanh được vun đắp bởi niềm tin và sự đồng hành bền chặt.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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