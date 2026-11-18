

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”, lễ hội có 25 hoạt động chính, diễn ra từ ngày 6/3 đến 4/4/2027, tập trung vào các dịp cuối tuần. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 7/3 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột cần hướng đến phát huy đa dạng các giá trị đối với người dân, doanh nghiệp và ngành cà phê

Các hoạt động chuyên ngành gồm hội chợ triển lãm cà phê, thi pha chế cà phê Robusta, thi rang cà phê đặc sản và tọa đàm về đưa cà phê đặc sản ra thị trường. Tại Hội nghị quốc tế về cà phê Robusta, Đắk Lắk sẽ giới thiệu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút 1,3 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm trong suốt quá trình diễn ra lễ hội.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị lễ hội sáng nay (18/11), UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ước tổng kinh phí và giá trị các hoạt động lễ hội khoảng 150 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp dự kiến tài trợ một số hoạt động với tổng giá trị khoảng 54 tỷ đồng. Với nguồn lực dự kiến này, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nêu vấn đề phát huy đa dạng các giá trị của lễ hội đối với người dân, doanh nghiệp và ngành cà phê.

Tỉnh Đắk Lắk họp rà soát tiến độ và công bố Đề án Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10, năm 2027.

“Cần khai thác và phát huy các giá trị văn hóa bản địa của khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, đồng thời xây dựng những chương trình nghệ thuật mới, độc đáo để thu hút du khách. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, sáng tạo thêm các loại đồ uống đặc trưng từ cà phê Đắk Lắk để phục vụ tại các quán cà phê. Qua đó, du khách đến tham dự lễ hội không chỉ được thưởng thức cà phê mà còn có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa, ẩm thực riêng của địa phương”, ông Đào Mỹ đề xuất.

Một điểm mới của kỳ lễ hội này là hành trình quảng bá cà phê “Từ đại ngàn đến biển xanh” dự kiến diễn ra từ ngày 26/3 đến 2/4, kết hợp Tuần Cà phê miễn phí tại phường Tuy Hòa. Cùng với hành trình này, tỉnh dự kiến xây dựng các tour kết hợp trải nghiệm văn hóa cà phê với du lịch biển. Chuỗi hoạt động chính của lễ hội sẽ khép lại bằng chương trình nghệ thuật kỷ niệm 52 năm Ngày giải phóng Phú Yên, kết hợp tổng kết lễ hội. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị tổ chức tour theo cả hai chiều và vận động các cơ sở lưu trú, ăn uống xây dựng chương trình ưu đãi cho khách nội tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lưu ý hành trình quảng bá cà phê “Từ đại ngàn đến biển xanh” để khuyến khích du lịch nội tỉnh.

“Đối với tour du lịch Đông - Tây, cần xây dựng chương trình ưu đãi dành cho người dân Đắk Lắk trong thời gian một tháng, trong đó giảm 30% giá phòng lưu trú so với giá niêm yết, đồng thời có chính sách giảm giá tại các nhà hàng, cơ sở dịch vụ và công bố công khai danh sách các đơn vị tham gia. Đây phải là sản phẩm du lịch cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, cần tổ chức chương trình roadshow ‘Từ đại ngàn đến biển xanh’, đưa các đoàn khách từ phía Tây xuống phía Đông, tạo không khí sôi động, góp phần thực hiện chủ trương khuyến khích du lịch nội tỉnh theo định hướng của Bí thư Tỉnh ủy và Đề án phát triển du lịch của tỉnh”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

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