Những cánh đồng liên kết, nâng cao giá trị nông sản

Nhờ sản xuất tập trung với diện tích lớn và có doanh nghiệp liên kết bao tiêu, nông sản của người dân xã Đức Châu không còn phụ thuộc nhiều vào thương lái. (Ảnh: Bá Thăng).

Tại xã Đức Châu, nhiều năm nay, sản xuất rau màu của người dân được tổ chức theo hướng chuyên canh, luân canh theo mùa vụ. Nhờ sản xuất tập trung với diện tích lớn và có doanh nghiệp liên kết bao tiêu, nông sản của người dân không còn phụ thuộc nhiều vào thương lái. Đáng chú ý, giá trị kinh tế từ cây ớt, khoai tây cao gấp 3-4 lần so với cây trồng truyền thống như ngô, lạc.

Gần 10 năm gắn bó với cây ớt, gia đình anh Long Lân, ở xóm Diễn Phong, xã Đức Châu, cho biết hiệu quả kinh tế được cải thiện rõ rệt trong 3 năm trở lại đây, khi Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Diễn Phong đưa giống ớt cay Hà Lan vào sản xuất. Nhờ chăm sóc tốt, tuân thủ quy trình kỹ thuật, năng suất có thể đạt 3,5 tấn/sào. Sau khi trừ chi phí, thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng/sào.

Theo ông Quế Văn Duyên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Diễn Phong, vụ đông xuân năm nay có 192 hộ dân tham gia trồng ớt với tổng diện tích 22 ha, tăng 5 ha so với vụ đông xuân năm ngoái.

Tham gia liên kết, người dân được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch đúng tiêu chuẩn. Hợp tác xã cung ứng vật tư, phân bón, ni-lông phủ ruộng; đồng thời, các hộ ký cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tuân thủ thỏa thuận tiêu thụ. Việc tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm giúp giảm áp lực đầu ra, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Nông dân xã Đức Châu vận chuyển ớt đến HTX thu mua theo cam kết. (Ảnh: Bá Thăng).

Không chỉ cây ớt, tại xã Quỳnh Phú, liên kết trồng ngô ngọt cũng đang đem lại hiệu quả rõ rệt. Vài năm nay, gia đình ông Hồ Đức Lãm tham gia liên kết trồng ngô ngọt với Hợp tác xã Nông nghiệp Toàn Thắng.

Ông Lãm chia sẻ, trước đây người dân sản xuất nhỏ lẻ, đầu ra thiếu ổn định khiến họ không yên tâm sản xuất, nhiều vụ hòa vốn, thậm chí thua lỗ. Từ khi hợp tác xã kết nối với doanh nghiệp, sản xuất được tổ chức theo kế hoạch, giá bán được xác định trước, toàn bộ sản phẩm được thu mua theo hợp đồng. Nhờ đó, nhiều người dân trong xã đã mạnh dạn mở rộng diện tích, gia đình ông cũng yên tâm duy trì từ 5 sào trở lên.

Thực tế từ những mô hình trên cho thấy, khi sản xuất được tổ chức theo kế hoạch, có quy trình kỹ thuật và gắn với đầu ra cụ thể, người nông dân có thêm cơ sở để yên tâm sản xuất, chủ động đầu tư và mở rộng diện tích.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 735 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 500 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, 101 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và 280 hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, Nghệ An đã phê duyệt 49 dự án, kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của gần 24.000 hộ dân trên quy mô hơn 5.500 ha, thu hút 47 hợp tác xã và 21 doanh nghiệp. Những con số này cho thấy kinh tế hợp tác và liên kết sản xuất đang từng bước góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mở rộng vùng nguyên liệu, hướng đến chuỗi giá trị bền vững

Ngoài vùng dứa Quỳnh Thắng, nhiều địa phương vùng đồi ở Nghệ An đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước mở rộng diện tích dứa, hướng tới hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 5.000 ha dứa và hướng đến 10.000 ha trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 5.000 ha dứa. (Ảnh: Minh Châu).

Tại xã Giai Xuân, trên những triền đồi từng gắn bó nhiều năm với cây keo, cây sắn năng suất thấp, người dân đang chuyển đổi sang trồng dứa Queen, loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời hướng tới liên kết tiêu thụ gắn với chế biến.

Chủ tịch UBND xã Bùi Đức Hồng cho biết, địa phương có hơn 2.000 ha đất phù hợp trồng dứa, mục tiêu năm 2026 trồng ít nhất 300 ha. Xã đã ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp để cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Liên kết vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến đang mở hướng chuyển đổi cây trồng, khai thác tiềm năng đất đai và phát triển sản xuất hàng hóa tại địa phương.

Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, Nghệ An đang thu hút các dự án chế biến nông sản quy mô lớn. Mới đây, tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) về đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hoa quả công nghệ cao tại Nghệ An.

Theo Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản liên kết chuỗi giá trị sản phẩm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An tập trung phát triển 9 cây trồng chủ lực, trong đó có mía với diện tích 25.700 ha, chè công nghiệp 12.000 ha và dứa 13.000 ha. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao giá trị gia tăng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu nông sản phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Ở cây mía, liên kết sản xuất và tiêu thụ cũng đang tạo điểm tựa để người dân mở rộng diện tích. Tại xã Giai Xuân, từ diện tích nhỏ ban đầu, gia đình anh Hoàng Văn Chung ở xóm Vạn Xuân đã mở rộng diện tích trồng mía lên 10 ha.

Anh Chung chia sẻ, sự đồng hành của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con Nghệ An trong bao tiêu sản phẩm là điểm tựa lớn để người dân yên tâm phát triển sản xuất. Khi liên kết với công ty, người dân được hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật và không phải lo giá bán, đầu ra cho sản phẩm.

Từ dứa, mía đến nhiều cây trồng chủ lực khác, thực tế cho thấy tổ chức vùng nguyên liệu bài bản, sự tham gia thực chất của doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ ổn định là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở một số nơi vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán; năng lực tổ chức sản xuất của hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu, chế biến sâu và tiêu thụ nông sản còn hạn chế.

Nông dân Nghệ An thu hoạch dứa. (Ảnh: Minh Châu).

Theo bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm là giải pháp trọng tâm để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt thị trường, hợp tác xã là hạt nhân tổ chức sản xuất, người dân là chủ thể trực tiếp tham gia chuỗi giá trị.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung phát triển vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, gắn với sản phẩm chủ lực và nhu cầu thị trường; khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, tổ chức sản xuất đồng bộ về giống, quy trình và chất lượng, gắn vùng nguyên liệu với kế hoạch đầu tư, chế biến và tiêu thụ của doanh nghiệp.

Cùng với đó, nâng cao năng lực hợp tác xã về quản trị, tổ chức sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng; tăng cường hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp có năng lực chế biến, tiêu thụ với các vùng nguyên liệu; ưu tiên thu hút nhà máy chế biến, kho bảo quản, kho lạnh và hệ thống logistics.

Ngành cũng định hướng triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ như Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND; ưu tiên các dự án, kế hoạch liên kết có tính khả thi, có doanh nghiệp tham gia, vùng nguyên liệu rõ ràng, hợp đồng tiêu thụ và phương án tổ chức sản xuất bền vững. Đồng thời, rà soát, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án có liên quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An kiểm tra vùng nguyên liệu dứa. (Ảnh: Minh Châu).

Chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cũng được xác định là những giải pháp quan trọng thông qua hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc; tăng cường kết nối cung cầu, đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, chuỗi phân phối, sàn thương mại điện tử và mở rộng thị trường xuất khẩu. Chính quyền cấp xã cần phát huy trách nhiệm trong rà soát vùng nguyên liệu, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đánh giá hiệu quả thực chất của các chuỗi liên kết.

Về lâu dài, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng mô hình liên kết mà phải xây dựng được những chuỗi liên kết thực chất, có vùng nguyên liệu đủ lớn, doanh nghiệp đầu tư, thị trường tiêu thụ ổn định và lợi ích hài hòa giữa các bên. Đây là hướng đi để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và thu nhập cho người nông dân, tạo nền tảng cho nông nghiệp Nghệ An phát triển bền vững.