Linh hoạt điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 theo hình thức trực tuyến tổ chức sáng nay 13/7.

6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt gần 876.000 tỷ đồng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, nhờ chủ động trong điều hành, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 875.800 tỷ đồng, bằng 54% dự toán; đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khoảng 70.300 tỷ đồng (miễn giảm 28.300 tỷ đồng, gia hạn 42.000 tỷ đồng).

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tổng chi NSNN ước đạt 804.600 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển tăng so với cùng kỳ năm 2022 cả về số vốn (65.200 tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân (đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cùng kỳ đạt 27,75%).

Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương các cấp được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện phát hành 179.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,23 năm, lãi suất bình quân 3,7%/năm, góp phần đảm bảo cân đối NSNN cho trả nợ gốc và định hướng lãi suất thị trường.

Công tác quản lý, điều hành giá trong 6 tháng đầu năm đã bám sát theo đúng kịch bản điều hành, tạo dư địa điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm. Giá cả thị trường trong nước cơ bản ổn định, bình quân 6 tháng, CPI tăng 3,29% so cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 4,74%.

Đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển thị trường; tăng cường công tác quản lý các tổ chức kinh doanh chứng khoán, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và công ty đại chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường.

“Trong 6 tháng đầu năm, diễn biến thị trường chứng khoán có xu hướng hồi phục. Tính đến hết ngày 30/6/2023, VN-Index đạt 1.120,18 điểm, tăng 4,2% so với cuối tháng trước, tăng 11,2% so với cuối năm 2022; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 5.783 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2022”, Bộ Tài chính cho biết.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hiện có 451 mã niêm yết; quy mô giao dịch bình quân 6 tháng đạt 5.871 tỷ đồng/phiên, giảm 23,6% so với bình quân năm 2022. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát hành và thanh toán trái phiếu đến hạn, khôi phục niềm tin của thị trường, đồng thời đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng qua ước đạt xấp xỉ 117.000 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản tăng 12,2%; đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 14,76%; chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng 25,1%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của ngành Tài chính: “Ngành Tài chính đã tích cực kịp thời có những giải pháp điều hành giá cả thị trường phù hợp với tình hình thực tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát ổn định đời sống của người dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý nhà nước, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm. Thị trường chứng khoán đã khôi phục và tăng trưởng trở lại. 6 tháng đầu năm nay, chúng ta kiểm soát giá rất tốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá và ổn định đời sống của người dân”.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng thừa nhận, thu NSNN 6 tháng qua vẫn giảm so cùng kỳ. Tiến độ một số khoản thu, sắc thuế (tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu) và thu NSNN trên địa bàn một số địa phương đạt thấp, ảnh hưởng đến nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán và cân đối ngân sách địa phương. Công tác triển khai dự toán chi NSNN, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính ở một số nơi còn chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thất thoát, lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị.

Nỗ lực đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Tài chính dự báo, trong thời gian tới, còn nhiều khó khăn, thách thức, cả ở thị trường trong nước và quốc tế, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là 6,5%.

Để triển khai các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề ra. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ, bội chi theo dự toán Quốc hội quyết định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

“Trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi sẽ tập trung vào các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề giảm thuế giảm phí cũng như gia hạn thuế và tiền thuê đất, để cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Bên cạnh đó, tạo ra một thị trường tài chính để có nguồn vốn đáp ứng cho doanh nghiệp, kết hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách phù hợp, thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển và tập trung cho mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Cùng với đó, tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm dự toán thu NSNN; nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...