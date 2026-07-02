Tóm tắt

VOV.VN - Mướp táo đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu làm vườn nhờ khả năng tự thụ phấn, sai quả, dễ trồng và phù hợp với cả không gian sân thượng ở đô thị. Nhiều người tìm mua hạt giống để trồng, tạo nên sức hút mới trên thị trường giống cây trồng.