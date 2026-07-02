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VOV.VN - Mướp táo đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu làm vườn nhờ khả năng tự thụ phấn, sai quả, dễ trồng và phù hợp với cả không gian sân thượng ở đô thị. Nhiều người tìm mua hạt giống để trồng, tạo nên sức hút mới trên thị trường giống cây trồng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_2-7.m3u8
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2026-07/tiktok_2-7.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN (tổng hợp)
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