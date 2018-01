Loại xe nào có thể sử dụng xăng sinh học E5?

10 ngày sau khi xăng sinh học E5-RON 92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 trên phạm vi toàn quốc, người dân đang bắt đầu làm quen với việc sử dụng loại xăng thân thiện với môi trường này bên cạnh sự băn khoăn, lo ngại nhất định. Vậy loại xe nào có thể sử dụng được xăng E5, loại xe nào không nên?

Nhiều người vẫn còn băn khoăn về chất lượng xăng E5 (ảnh minh họa: KT)

Theo khảo sát của phóng viên VOV.VN, sau khi mức giá bán xăng được điều chỉnh ngày 4/1 vừa qua (xăng RON 95 cao hơn gần 2.000 đồng/lít so với xăng E5), số lượng người dân chuyển sang dùng xăng E5 tăng lên đáng kể, tập trung vào các chủ phương tiện là xe máy, taxi, xe khách, xe tải nhỏ... Ước tính sơ bộ của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, sản lượng tiêu thụ chuyển từ xăng RON 92 sang xăng E5-RON 92 trên cả nước chiếm trung bình khoảng 65% (thống kê của Petrolimex) và đang có chiều hướng tiếp tục tăng lên.

Tuy nhiên, phần lớn chủ phương tiện ô tô cá nhân và một số chủ phương tiện xe máy có giá trị cao vẫn e ngại xăng E5 có thể làm hao mòn phương tiện và hỏng động cơ xe. Anh Nguyễn Đức Phan (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Chiếc xe là tài sản lớn, tôi không thể mạo hiểm đổ tùy tiện các loại xăng được. Thế giới người ta còn có nghiên cứu này, nghiên cứu kia về ảnh hưởng của từng loại xăng công bố công khai, rộng rãi cho người dân. Việt Nam thì tôi chưa thấy hướng dẫn cụ thể hay khuyến cáo loại xe nào có thể sử dụng được xăng E5."

Còn anh Trần Đức Trí (ở quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ "tôi thích dùng xăng RON 95 vì dùng loại này thấy xe bốc hơn. Máy nổ cũng giòn, êm hơn. Chứ xăng E5 nghe mọi người nói dễ tách nước. Xe đi mưa ngập nước vào đã mệt rồi. Giờ xăng mà nước nữa thì dễ chết máy lắm. Giá RON 95 có cao hơn đáng kể đấy nhưng dùng để bền máy."

Trước những lo ngại về chất lượng xăng E5 hiện nay, ông Nguyễn Văn Phương, Phó phòng Chất lượng xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, xăng E5 đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng, có nước đã dùng tới xăng E10, thậm chí E85 (tuy nhiên với điều kiện công nghệ động cơ đặc biệt). Còn tại Việt Nam, tỷ lệ phối trộn 5% ethanol là quá nhỏ so với tổng thể. Với 5% này, ethanol chỉ mang tính chất như chất phụ gia nên theo ông Phương sẽ không có gì ảnh hưởng đến chất lượng động cơ xe, kể cả chuyện cháy nổ, với điều kiện xăng đảm bảo chất lượng và tỷ lệ phối trộn.

Hàng năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn tiến hành kiểm định khí thải, thế nhưng khi mang xe đi kiểm định người sử dụng không cung cấp thông tin là dùng xăng nào, vì thế tới nay Cục chưa có đánh giá ở mức độ kiểm định về mức độ tiêu hao nhiên liệu, khí thải của xe.

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng tiểu ban chính sách Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA)

Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng tiểu ban chính sách Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng khẳng định, theo hướng dẫn sử dụng của các hãng xe hiện nay, các dòng xe tại Việt Nam có thể sử dụng xăng pha cồn ethanol đến E10, do đó, xăng E5 trên thị trường hiện nay chỉ tương tự như xăng RON 92, không có ảnh hưởng đột biến gì đến động cơ xe. Một số trường hợp khi tăng tốc hoặc leo dốc phát ra tiếng gõ máy nhẹ thì cũng là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Nếu người dùng gặp bất kỳ hiện tượng bất thường nào như tình trạng xe khó nổ, chạy ì thì nên đến các đại lý bảo trì của nhà sản xuất để kiểm tra, vì chưa chắc là do nhiên liệu mà có thể do các nguyên nhân khác.

PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Phòng thí nghiệm động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội đã thực hiện nghiên cứu đánh giá việc dùng E5 trên ô tô và xe máy, kết quả được so sánh đối chứng với phương tiện dùng xăng khoáng đều cho thấy phương tiện sử dụng xăng E5 và xăng A92, thì các tính năng, công suất, khởi động, tăng tốc, tiêu hao nhiên liệu đều tương đương, thậm chí một số chỉ tiêu của xăng E5 còn tốt hơn xăng E92, đặc biệt là chỉ tiêu phát thải CO và HC (là những thành phần gây ô nhiễm môi trường).

PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Phòng thí nghiệm động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội

Các chuyên gia kỹ thuật cũng khuyến cáo người dùng cần sử dụng loại xăng theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cho từng loại động cơ để đạt hiệu suất tối ưu. Riêng đối với ô tô, những động cơ có tỷ số nén nhỏ hơn 9,5 thì nên dùng xăng RON 92; tỷ số nén lớn hơn 9,5 nên dùng xăng RON 95, như vậy kích nổ sẽ tốt hơn. Các yếu tố khác từ độ bốc, tiêu hao nhiên liệu, độ an toàn...hai loại xăng này có tác dụng tương đương nhau./.