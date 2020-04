Long An giải thích lý do dự án khu tái định cư Hải Sơn triển khai chậm

Dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn có diện tích 13,4ha tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, do Công ty TNHH Hải Sơn (Công ty Hải Sơn) làm chủ đầu tư, triển khai rất chậm theo quy hoạch được duyệt, gần 10 năm qua chưa xong, gây bức xúc dư luận

Cụ thể, trong văn bản trả lời báo chí số 1983 ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Long An gửi đến VOV, đại diện UBND tỉnh Long An cho biết, dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn diện tích 13,4ha tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc do Công ty Hải Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, quy hoạch xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đất đai. Công ty Hải Sơn đã được UBND tỉnh giao đất với tổng diện tích hơn 12,56ha.

Một phần hạ tầng tại dự án Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn vẫn ngổn ngang.

Tại diện tích đất được giao, chủ đầu tư thi công hạ tầng cơ bản hoàn chỉnh ở vị trí đã hoàn thành thủ tục đất đai, như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện,… Ngoài ra, đơn vị này đã tổ chức bàn giao 273 nền tái định cư, cấp 257 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Hiện nay, có khoảng gần 140 nền đã có xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, việc Công ty Hải Sơn chậm đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy hoạch được duyệt là do đơn vị này chưa hoàn thành bồi thường bàn giao mặt bằng (2 hộ dân với diện tích hơn 8.600m2), gây chia cắt các khu đất, tạo khu đất có mặt bằng dạng “da beo”. UBND tỉnh Long An chỉ đạo UBND huyện Cần Giuộc tiếp tục vận động người bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho Công ty Hải Sơn để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư - tái định cư theo quy hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Cần Giuộc tăng cường kiểm tra, đôn đốc Công ty Hải Sơn sớm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động để người dân được tái định cư ổn định cuộc sống. Trường hợp Công ty Hải Sơn vi phạm tiến độ đầu tư, UBND tỉnh kiên quyết xử lý theo quy định./.